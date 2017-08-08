Китай провел масштабные учения ВВС и ВМС НОАК в акватории Желтого моря

Пекин, , 09:34 — REGNUM Министерство национальной обороны КНР подтвердило информацию о завершении масштабных учений в акватории Бохайского залива в северо-западной части Желтого моря. В заявлении оборонного ведомства Китая отмечается, что в ходе маневров были выпущены более 50 боевых ракет.

В учениях было задействовано более 20 кораблей ВМС НОАК, в том числе подводные лодки, а также несколько десятков самолетов ВВС НОАК, которые отработали более 10 учебно-боевых задач, в том числе отражение атаки неприятеля с воздуха, перехват самолетов разведывательной авиации и защита кораблей ВМС НОАК с воздуха, пишет «Жэньминь жибао».

В опубликованном документе подчеркивается, что маневры являлись запланированными и не были направлены на запугивание какой-либо из стран. В Пекине состоявшиеся учения были названы «полностью успешными». Известно, что за ходом маневров наблюдало командование ВМС НОАК.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в порту Санья, расположенном в провинции Хайнань, состоялась торжественная церемония, приуроченная к возвращению ударных кораблей

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