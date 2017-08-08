Опрос: Рейтинг популярности Дональда Трампа продолжает падать

Вашингтон, , 09:31 — REGNUM Рейтинг популярности президента США Дональда Трампа продолжает падать, сообщает 8 августа CNN.

Результаты опроса, проведённые службой SSRS по заказу телеканала, показали, что 56% опрошенных не одобряют политику Трампа. Президенту удалось заручиться поддержкой лишь 38% американцев.

Отмечается, что опрос проводился по телефону в период с 3 по 6 августа, в нём приняли участие 1018 совершеннолетних американцев по всей стране.

Как сообщало ИА REGNUM, исследователи Квиннипэкского университета зафиксировали падение рейтинга популярности президента США в сравнении с результатами последнего опроса, проведённого в конце июня 2017 года, когда уровень поддержки составлял 40%.

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Однако 7 августа президент США Дональд Трамп заявил в своём Твиттер-аккаунте, что его рейтинг поддержки высок как никогда прежде.

«Как никогда прежде, электоральная база Трампа остается сильной и многочисленной (несмотря на результаты фейкового социологического опроса). Посмотрите на митинги в Пенсильвании, штате Айова, Огайо…» — заявил он.

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Напомним, что за первые полгода правления бывшие президенты США Барак Обама и Джордж Буш-младший имели рейтинги поддержки 59%.