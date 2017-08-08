За 2,5 года на Украину не смогли въехать более 20 тыс. граждан России

Киев, , 09:29 — REGNUM Более 20 тыс. россиян было отказано во въезде на Украину за 2,5 года с 2015 года, заявил глава государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал, сообщает 8 августа «Укринформ».

Согласно статистическим данным Госпогранслужбы Украины, за период с 2015 года по 3 августа 2017 года на Украину не были пропущены более 20 тыс. граждан России, причем наибольшее число отказов пришлось на 2015 год, в котором было отказано 10,9 тыс. граждан России. В 2017 году во въезде на Украину было отказано порядка 3 тыс. жителей России.

Читайте также: МИД РФ: Украина проводит варварскую информационную политику

Цигикал отметил, что за указанный период запрет на въезд на территорию Украины был наложен на 3,148 тыс. граждан России, из которых около 100 — российские артисты и политики.

Глава Госпогранслужбы добавил, что причиной для отказа в пересечении границы Украины служила «необоснованная цель поездки, превышение срока регистрации и отсутствие подтверждения финансового обеспечения поездки», а причиной для запрета на въезд на Украину — «незаконное посещение Крыма».

Читайте также: СБУ обнаружила очередного «российского шпиона»

Напомним, Киев не признал результаты референдума, прошедшего 16 марта 2014 года в Крыму, об отделении автономии от Украины и присоединении к России. Киевские власти назвали референдум «незаконным» и на основании этого обвиняют любое публичное лицо, посетившее Крым, в «нарушении государственных границ Украины».

Читайте ранее в этом сюжете: Против российских телеканалов: Киев нацелил на Донбасс «глушилки»