Венесуэльскую оппозицию не допустят на выборы губернаторов в 7 штатах

Каракас, , 09:19 — REGNUM Национальный избирательный совет Венесуэлы (НИС) 7 августа объявил список политических партий, которые могут зарегистрироваться на выборы губернаторов регионов, запланированные на декабрь 2017 года, и уведомил, что не позволяет оппозиционной коалиции участвовать в выборах в 7 из 23 штатов, сообщает ИА EFE.

«В случае организации в политических целях оппозиционная коалиция (Круглый стол демократического единства) должна воздержаться от регистрации своих кандидатов в штатах Сулия, Апуре, Монагасе, Боливар, Трухильо, Арагуа и Карабобо, в соответствии с согласованными решениями судов этих штатов, в связи с открытыми делами, ведущимися с 2016 года», — говорится в официальном заявлении НИС.

Круглый стол демократического единства (MUD) является коалицией основных оппозиционных партий Венесуэлы и по результатам всеобщих выборов 2015 года имеет абсолютное большинство в парламенте страны.

Регистрация для участия в выборах, в которых будут избирать губернаторов и законодательные органы штатов, начнется с 8 или 9 августа.

Между тем представители оппозиционной правой коалиции до сих пор не представили единую позицию о целесообразности участия в этих выборах, которые должны были состояться еще в 2016 году, однако были отложено дважды.

Пока только одна партия из коалиции, Демократическое действие, четко заявила о том, что будет участвовать в региональных выборах.

Правая коалиция расценивает правительство Николаса Мадуро как диктаторский режим и до настоящего времени объявляла сопротивление всем его решениям.

Несколько лидеров коалиции, такие как Леопольдо Лопес и Антонио Ледесма, были заключены в тюрьму, однако недавно их снова перевели под домашний арест. А наиболее видному лидеру оппозиции и действующему губернатору штата Миранда Энрике Каприлесу запретили занимать государственные должности сроком на 13 лет за нарушения в ходе его деятельности на посту губернатора.

Напомним, с начала апреля на фоне тяжелого экономического кризиса в Венесуэле продолжаются политические акции в поддержку и против правительства президента Николаса Мадуро.

В ходе протестов оппозиции, как правило, перерастающих в массовые беспорядки, погиб уже 121 человек, включая женщин, подростков, сотрудников сил безопасности и случайных лиц, активно не участвовавших в протестах.

Для нормализации ситуации в стране президент организовал выборы в Учредительное собрание для реформы Конституции и переоформления институтов государства, однако после выбор его членов 30 июля новый орган не признала оппозиция, а также правительства ряда стран, выступающих с жесткой критикой внутренней политики Мадуро.