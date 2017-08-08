Главу свердловского СКР возвращают к работе?

Екатеринбург, , 09:14 — REGNUM Руководитель следственного управления СКР по Свердловской области Валерий Задорин может вернуться к работе. Об этом сообщают местные СМИ.

Так, издание Znak.com ссылается на источник в центральном аппарате СКР. По данным СМИ, уже подписан приказ о возвращении Валерия Задорина к работе.

Впрочем, в региональном управлении СКР пока не смогли подтвердить этой информации. Как следует из информации на официальном сайте структуры, Валерий Задорин остаётся руководителем ведомства. Между тем, его обязанности исполняет заместитель Алексей Невгад.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Задорин был отстранён от должности 12 июля. Этому предшествовал громкий скандал вокруг Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий. 9 июля президент России Владимир Путин указал врио губернатора Свердловской области Евгению Куйвашеву на «борзоту» в руководстве предприятия, отметив, что начальство пообещало отдать рабочим долги по зарплате, если попросит президент. В тот же день чиновники начали демонстрировать усердие по погашению долгов перед гражданами, а к 12 июля практически вся сумма (более 13 млн рублей перед 195 сотрудниками) была выплачена.

При этом выяснилось, что ранее СКР возбудил уголовное дело по факту невыплаты денег. Однако до президентского «волшебного пенделя» они оставались без зарплаты. Следователей заподозрили в волоките, а Задорин был временно отстранён от своих обязанностей.

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