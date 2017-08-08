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Власти США могут ввести новые санкции против Венесуэлы

Политика

31 июля правительство США осудило выборы в Национальную учредительную ассамблею, прошедшие в Венесуэле 30 июля

Вашингтон, 8 августа 2017, 08:37 — REGNUM  Власти США планируют ввести ограничительные меры в отношении группы венесуэльских чиновников, связанных с президентом страны Николасом Мадуро. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей администрации президента США Дональда Трампа.

«Новые меры, включающие в себя заморозку активов физических лиц в США, запрет на въезд в страну и на ведение предпринимательской деятельности, могут быть представлены уже на этой неделе», — отметил один из чиновников администрации,.

Другие источники агентства отмечают, что власти США еще не приняли окончательного решения, кто именно окажется в новом «черном списке».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 июля правительство США осудило выборы в Национальную учредительную ассамблею, прошедшие в Венесуэле 30 июля, и предупредило, что будет принимать решительные меры в отношении ее членов и остальных «архитекторов авторитаризма» в стране.

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Политический кризис в Венесуэле