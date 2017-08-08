Визит в Волгоград: Медведев обсудит с главами регионов оздоровление Волги

Волгоград, , 08:34 — REGNUM Сегодня, 8 августа, в Волгоград прибудет председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. В городе на Волге глава российского правительства проведёт совещание о сохранении, предотвращении загрязнения и рациональном использовании реки Волги, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на информацию, опубликованную на официальном сайте правительства РФ.

В совещании примут участие министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень, полномочный представитель президента РФ В ЮФО Владимир Устинов, представители министерств и ведомств, главы субъектов Федерации.

Читайте также: Минприроды представило правительству проект «Оздоровление Волги»

Основными вопросами для обсуждения в рамках приоритетного проекта «Оздоровление Волги» станут строительство и модернизации комплексов очистных сооружений ЖКХ, меры по устойчивому функционированию водохозяйственного комплекса Нижней Волги. Также будут затронуты и меры по сохранению уникальной экосистемы Волго-Ахтубинской поймы и ликвидации объектов накопленного экологического вреда.

Также планируется, что в ходе визита в Волгоград председатель правительства осмотрит объекты водохозяйственной инфраструктуры города.

Ранее по теме: Безопасность судоходства на Волге и сохранность ее биоресурсов под вопросом

Как сообщало ИА REGNUM, поручение проработать вопрос о поддержании биоразнообразия Волги и о финансировании этих мероприятий глава правительства РФ Дмитрий Медведев дал по итогам отчёта в Госдуме о деятельности правительства за 2016 год. Уже весной паспорт приоритетного проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги» («Оздоровление Волги») Минприроды России разработало и представило в правительство РФ.

В рамках проекта планируется создать фонд, который займется сохранением и восстановлением водных объектов, также он будет оказывать поддержку при реализации инвестиционных проектов в сфере очистки сточных вод. В результате предполагается не только очистить воду, но и привести водоохранные зоны и зоны санаторной охраны в соответствующее их статусу состояние.

Проектом предполагается дополнительное обводнение реки Ахтубы из Волгоградского водохранилища в меженный период, восстановление пропускной способности русел рек, мелиоративных систем и каналов-рыбоходов, поддержание и восстановление биоразнообразия реки Волги. Также предусматривается и сокращение сброса загрязняющих веществ в водные объекты Волжского бассейна.

На реализацию проекта потребуется порядка 200 млрд рублей до 2025 года. Предполагается, что половину суммы составят частные инвестиции.

Читайте ранее в этом сюжете: Законопроект о спасении Волги будет внесен в Госдуму — Медведев