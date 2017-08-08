Лавров: Альтернативы возобновления политического процесса по КНДР нет

Москва, , 08:32 — REGNUM Российская сторона готова продолжать диалог с Пхеньяном, альтернативы политическому урегулированию северокорейской проблемы нет. Об этом 8 августа заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы убеждены, что нет альтернативы возобновлению политического процесса, в частности, шестисторонних переговоров. Россия и Китай внесли соответствующие предложения. Мы будем их продвигать и в Нью-Йорке, и на других площадках», — заявил Лавров.

Он также отметил, что диалог с нашими северокорейскими соседями будет продолжен и рассчитывает, что при «благоразумном подходе всех игроков, включая США, Республику Корея и Японию» возможно найти «устраивающие все стороны решения».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа Совет Безопасности ООН единогласно одобрил резолюцию об ужесточении санкций в отношении Северной Кореи, которую подготовили представители США.

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Ограничения предусматривают «заморозку» счета Банка внешней торговли КНДР, а также вводит запрет на импорт из страны железа, свинца, угля и морепродуктов.

Власти КНДР в ответ на санкции заявили, что «готовы предпринять беспощадные стратегические меры, включая физические действия, полностью мобилизовав национальную мощь».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 29 июля военные КНДР успешно провели очередные испытания баллистической ракеты «Хвасон-14», которая пролетела около 1 тыс. километров и упала в морской исключительной экономической зоне Японии.

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Позже Пхеньян заявил, что этот запуск ракеты не является угрозой для соседних государств, но послужит «строгим предупреждением для США».

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