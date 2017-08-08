Перу настаивает на экстрадиции бывшего президента из США

Лима, , 08:22 — REGNUM Перуанский суд продлил просьбу о выдаче из США бывшего президента Алехандро Толедо за преступление сговора, которое будет добавлено к ранее выдвинутым обвинениям в торговле связями и отмывании денег, сообщает ИА EFE.

Толедо на родине уже приговорен к предварительному заключению на 18 месяцев за предполагаемые взятки, полученные от бразильской строительной компании Odebrecht, однако остается в Соединенных Штатах, в связи с чем перуанское правосудие подало запрос на его экстрадицию из страны.

Суд первой инстанции Национального предварительного следствия под председательством судьи Ричарда Консепсьона Каруанчо сделал запрос в США на продление предварительного заключения с конечной выдачей Перу бывшего президента Толедо за коррупционные преступления, связанные с делом Odebrecht.

По данным прокуратуры, Толедо нанес ущерб государству, сговорившись с бывшим директором подразделения компании Odebrecht в Перу Хорхе Симоэсом Баратой о предоставлении в пользу компании проекта интерокеанского шоссе Южное Перу-Бразилия.

Компания Odebrecht должна была открыть депозит для незаконных платежей на «оффшорные» предприятия, связанные с предпринимателем Йозефом Майманом, предположительным подставным лицом Толедо, на сумму $9 млн, однако договоренности по выплатам были достигнуты на сумме $20 млн.

Перуанский судья запросил в феврале 2017 года предварительное заключение и выдачу Толедо из США, где в настоящее время проживает экс-президент, правивший Перу с 2001 по 2006 год.