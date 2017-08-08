S&P сообщило о влиянии санкций США на газовый рынок Европы

Вашингтон, , 08:10 — REGNUM Новые ограничительные меры США, введенные против Российской Федерации, могут усилить неопределенность на газовом рынке Европы. Об этом сообщает международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s (S&P).

По мнению аналитиков агентства, закон США, подписанный ранее главой Белого дома Дональдом Трампом, может вызвать временное прекращение поставок голубого топлива в Европу, создать сложности в отношении строящихся российских газопроводов, а также затруднить техническое обслуживание существующих трубопроводов.

Эксперты также считают, что в случае значительных задержек со строительством новых трубопроводов или отмене этих проектов цена на российский газ для стран Европы может вырасти.

По мнению аналитиков, неопределенность вызвана формулировкой закона об очередных ограничительных мерах против РФ, так как с одной стороны прямых санкций в отношении «газовых проектов» нет, но при этом есть возможность применить их в конкретных ситуациях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 августа 2017 г. президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против РФ, Ирана и Северной Кореи. Новые ограничительные меры Белого дома в частности затрагивают энергетические проекты РФ, такие как «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

В Брюсселе этот законопроект вызвал беспокойство, поскольку он накладывает ограничения на сотрудничество с компаниями РФ по строительству трубопроводов и отдает приоритет экспорту энергоресурсов США в Европу.

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