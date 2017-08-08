Госсекретарь США прибыл в Таиланд для налаживания связей

Бангкок, , 08:06 — REGNUM Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прибыл в Таиланд для проведения переговоров на высоком уровне, с целью улучшения двусторонних отношений между государствами, сообщает 8 августа Reuters.

Связи между странами испортились после того, как в 2014 году в Таиланде произошел государственный переворот, и Бангкок в своей политике сместился в сторону Китая.

Одним из приоритетов в переговорном процессе будет попытка убедить Таиланд, помочь оказать давление на КНДР, сократив финансовые потоки в эту страну.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства США затронет вопросы соблюдения прав человека в самом Таиланде.

Представитель министерства иностранных дел Таиланда Бусади Сантипитакс подчеркнула важность предстоящего визита Тиллерсона.

«Есть много вопросов, которые нам необходимо рассмотреть, в том числе вопросы тесных взаимоотношений и дружбы», — подчеркнула Сантипитакс.

Напомним, в 2014 году в Таиланде произошел военный переворот, возглавляемый руководством вооруженных сил страны. США осудили подобные события, что привело к охлаждению отношений между Бангкоком и Вашингтоном.

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