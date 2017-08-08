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Немецкий политик: Украинский посол может стать персоной нон грата

Политика

Андрей Мельник, посол Украины в Германии, заявил, что немецким музыкантам группы Scooter грозит восемь лет тюрьмы за выступление в Крыму

Берлин, 8 августа 2017, 07:58 — REGNUM  Персоной нон грата может стать посол Украины в Германии Андрей Мельник, написал 5 августа заместитель руководителя Свободной демократической партии в Германии Вольфганг Кубики на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, заявления Мельника по поводу выступления группы Scooter в Крыму превышают «пределы необходимой сдержанности», что является недопустимым. Вольфганг отметил, что продолжение подобной риторики может означать, что посла Украины в Германии объявят персоной нон грата.

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Напомним, немецкая группа Scooter выступила 4 августа в Крыму, что вызвало негодование властей Украины. Так, посол Украины в Германии Андрей Мельник написал, что солиста немецкой группы необходимо исключить из жюри популярного немецкого кастинг-шоу исполнителей песен «DSDS» за «нарушение украинских законов».

Помимо этого, Мельник пригрозил участникам уголовным расследованием. В свою очередь, в украинской прокуратуре заявили о том, что музыкантам грозит до восьми лет лишения свободы за «нарушение украинского законодательства».

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