Киев получил ответ от немецкого телеканала на «претензии» к группе Scooter

Берлин, , 07:40 — REGNUM Немецкий телеканал RTL ответил на призыв посла Украины в Германии Андрея Мельника убрать солиста Scooter Эйч Пи Бакстера из состава жюри одного из телешоу из-за выступления в Крыму.

«Выбор места и организация выступлений в качестве музыканта находятся исключительно в компетенции Эйч Пи Бакстера либо его менеджеров, — говорится в письменном ответе медиагруппы RTL на запрос РИА «Новости». — Мы в этой связи не комментируем это».

Напомним, 4 августа группа Scooter приняла участие в музыкальном фестивале, #ZBFest в Крыму. Музыканты прибыли в Балаклаву из Москвы и тем самым нарушили представления Киева о том, как именно иностранные граждане могут посещать Крым.

6 августа посол Украины в Германии Андрей Мельник на своей странице в соцсети Twitter призвал продюсеров немецкого шоу «Германия ищет суперзвезду» исключить из состава жюри фронтмена группы Scooter Эйч Пи Бакстера за посещение артистом «аннексированного» Крыма.

По мнению дипломата, Бакстер и его музыканты «злостно нарушают законы другого государства».

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