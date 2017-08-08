Президентские выборы в Кении могут привести к насилию

Найроби, , 07:37 — REGNUM Выборы, проходящие в Кении, могут стать причиной раздора между президентом Ухуру Кениата и оппозиционным политиком Раила Одинга, сообщает 8 августа Associated Press.

Восточноафриканское государство отличается относительной политической и экономической стабильностью, поэтому электоральный процесс здесь особенно важен.

В Кении проходят выборы президента, а также других государственных служащих, включая губернаторов и законодателей более низкого ранга. В общей сложности будут выбраны более 1 тыс. 800 должностей.

Ключевой вопрос текущего голосования заключается в том, по какому сценарию оно пройдет: по сценарию 2007 или 2013 годов?

Выборы, состоявшиеся в 2007 году, вызвали массовые беспорядки в государстве, в ходе которых погибло свыше 1 тыс. человек.

Ранее, бывший президент США Барак Обама, являющийся на половину кенийцем, призвал граждан родины своего отца к честным и прозрачным выборам, которые обеспечат мирное будущее для страны.

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