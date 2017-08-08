Киев о новом дизайне польских паспортов: «Недружественный шаг»

Киев, , 07:18 — REGNUM МИД Украины назвал «недружественным шагом» планы властей Польши разместить в 2018 году на новых паспортах изображение часовни-ротонды, которая установлена в украинском городе Львов. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

«7 августа 2017 г. вызванному в МИД послу республики Польша на Украине Яну Пекло была вручена нота, в которой выражается решительный протест относительно намерений МВД и администрации Республики Польша разместить на страницах нового паспорта Польши изображение часовни-ротонды, расположенной на территории польских военных захоронений на Лычаковском кладбище в городе Львов», — говорится в сообщении.

В МИД Украины подчеркивают, что официальный Киев рассматривает намерения Варшавы как «недружественный шаг», который навредит развитию взаимовыгодного стратегического партнерства между двумя странами.

«Оценка исторических фактов — дело историков, — говорится в сообщении. — Украина выступает против политизации отдельных исторических фактов».

Напомним, на Лычаковском кладбище Львова были похоронены поляки, принимавшие участие в боевых действиях против войск Западно-Украинской народной республики в 1918 — 1920 г.