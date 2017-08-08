«Вся королевская рать»: Вопрос об импичменте Трампу предрешен

Москва, , 07:16 — REGNUM Импичмент президента США Дональда Трампа неизбежен, на это работает и Конгресс, и Сенат, и специальный прокурор, и даже республиканская партия, и «вся королевская рать», заявил главный научный сотрудник института США и Канады РАН Владимир Васильев в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

По мнению эксперта, Дональд Трамп уже фактически обречен на потерю своего президентского кресла, и это вопрос уже не самого отдаленного времени. При чем, сдать президента готовы даже республиканцы.

«Вопрос об импичменте Трампа — предрешен. И, по всей видимости, то голосование, которое было в Конгрессе по санкциям — это и было голосованием по импичменту Трампа, республиканцы сдали президента. Поэтому, в палате представителей, совершенно очевидно, соответствующие обвинения получат поддержку, скажем, трехсот-четырехсот, а когда дело дойдет до суда Сената, то в Сенате тоже будет то самое самое большинство, которое вынесет Трампа», — заявил Васильев.

По его словам, специальным прокурором уже собрана коллегия присяжных, однозначно направленная на вынесение Трампу обвинительного приговора.

«Дело все в том, что на той неделе стало известно, что специальный прокурор Роберт Мюллер собрал или создал «больше жюри», или коллегию присяжных. Смысл этой коллегии… она как правило собирается, чтобы вынести обвинительный приговор. По всей видимости, он будет вынесен, и специфика того, что говорят в США, говорят о том, что команда Мюллера за эти два с половиной месяца что-то действительно накопала, что она может предъявить в качестве уголовного преступления со стороны Трампа и его предвыборного штаба», — продолжил эксперт, добавив, что все уже предрешено, и шансов на иной исход практически нет.

Подводя итог, Васильев сравнил текущее положение дел в США и судьбу Трампа с тем, что было описано в произведении американского писателя Пенна Уоррена «Вся королевская рать».

«В свое время Пенн Уоррен написал свою знаменитую работу «Вся королевская рать». Это история о том, как вся свита сдала своего короля. Сегодня в Америке складывается также морально вот эта ситуация», — закончил мысль эксперт.

Напоминаем, что 2 августа президент США Дональд Трамп подписал новый пакет санкций против России в связи с тем, что она якобы вмешалась в выборы в США, что привело к победе на выборах Трампа. Новый закон помимо санкций также существенно ограничивает конституционные полномочия президента, в результате чего американский лидер назвал этот закон содержащим антиконституционные элементы.

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