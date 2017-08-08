Генпрокурор США пригрозил лишить Чикаго финансирования

Вашингтон, , 05:51 — REGNUM Обвинения в укрывательстве преступников прозвучало в адрес властей Чикаго (штат Иллинойс, США) от американского генерального прокурора Джефф Сешнса. Текст заявления опубликовало на своем сайте Минюст США.

«Деньги федеральных налогоплательщиков не будут поддерживать город, который отказывается помогать своим собственным жителям», — сообщил Сешнс.

По словам Сешнса, политическое руководство Чикаго «специально и намеренно выбрало политику, которая препятствует законной иммиграционной системе США».

«Они [чикагские власти] продемонстрировали открытую враждебность обеспечению соблюдения законов, направленных на защиту правоохранительных органов — федеральных, государственных и местных, и уменьшению преступности, и вместо этого приняли официальную политику защиты приезжих преступников, которые охотятся на своих собственных жителей, — говорится в заявлении Сешнса. — Это поразительно, учитывая беспрецедентный рост насилия в Чикаго».

По данным Сешса, количество убийств в 2016 году в Чикаго превысило показатель в Нью-Йорке и в Лос-Анджелесе.

Сешс отмечает, что чикагский мэр сетует на необходимость переупорядочения практики правоприменения на территории Чикаго. Однако Чикаго нужны именно такие меры, которые подтвердили бы верховенство закона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 августа чикагскйи Мэр Рам Эммануэль обратился в суд с иском против администрации американского президента Дональда Трампа в связи с ожидаемым ограничением финансирования так называемых городов-убежищ.

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