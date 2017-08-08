«Даже патронат США не спасет Индию от войны с Китаем, если она не отступит»

Пекин, , 05:31 — REGNUM Индия ошибается считая, что Китай ни при каких условиях не начнет войну с Индией, в связи с продолжающимся почти два месяца инцидентом на индийско-китайской границе, говорится в редакционной статье газеты Global Times от 7 августа.

В статье приводятся высказывания из индийской газеты The Times of India где утверждается, что «Китай не рискнет начать не только войну, но и локальную военную операцию, несмотря на его воинственную риторику», которые тут же подвергаются критике.

В частности, газета в очередной раз соглашается с тем, что Китай не хочет развязывать войну и намерен приложить все усилия к поддержанию мира, однако в то же время, «если индийские войска продолжат топтать китайскую землю, это будет уже другой разговор».

В качестве примера способности Китая переходить от слов к действиям приводится исторический эпизод в отношении двух стран, названный Китайской-индийской пограничной войной 1962 года.

«Индия совершала постоянные провокации на китайско-индийской границе в 1962 году. Правительство Джавахарлала Неру в то время было твердо убеждено, что Китай не ответит. Китай в то время пережил природные катаклизмы, Пекин и Вашингтон были в состоянии вражды, а отношения Китая и Советским Союзом начали ухудшаться

Тем не менее, правительство Неру недооценило нацеленность правительства Китая на сохранение китайской территориальной целостности, даже несмотря на то, что страна переживала внутренние и внешнеполитические невзгоды», — заявляет редакция газеты, добавляя, что за прошедшие пятьдесят пять лет, индийские власти не сумели извлечь уроки прошлого, сохранив свою наивность.

В статье также утверждается, что не стоит Индии надеяться и на то, что патронат со стороны США принесет искомый для них результат, поскольку она не осознает природу китайско-американского соперничества и значение стратегического сдерживания.

«Им кажется, что Вашингтон может влиять на ситуацию вдоль индийско-китайской границы простыми про-индийскими заявлениями или отправкой боевых кораблей в Индийский океан.

Индия потеряла не только чувство законности, но и чувство морали. Ей также не хватает мощи в сравнении с Китаем… Китай не нацелен на вону, потому что надеется, что Нью-Дели сделает рациональный выбор прежде, чем Китай начнет действовать», — утверждается в материале.

При этом, в очередной раз в редакционной статье подтверждается готовность Китая действовать решительно, применяя не только дипломатическое давление, но и грубую военную силу.

«Если Нью-Дели по-прежнему убеждена, что Китай не начнет военных действий ни при каких условиях, тогда их оценки не основаны ни на принципах международной политики, ни военной науки. Если правительство Нерендры Моди продолжит игнорировать предупреждения, заставляя ситуацию выходить из-под контроля, контрмеры со стороны Китая будут неизбежны», — такими словами завершается статья.

Напомним, что Китай обвиняет Индию в том, что ее пограничники незаконно вторглись на принадлежащую ему на территорию на Сиккимском участке границы между странами, требуя немедленного вывода войск и угрожая применением грубой военной силы.

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