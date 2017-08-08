Пентагон планирует авианалеты на территории Филиппин

Вашингтон, , 03:55 — REGNUM План по бомбардировке террористов группировки «Исламское государство» (ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Филлипин разработан в Пентагоне, передает телеканал NBC.

По информации двух источников телеканала, атака будет осуществляться с беспилотников. Анонс операции ожидается в ближайшие сутки.

Как отмечает телеканал, американская сторона собирается уничтожать те группировки, которые угрожают союзникам Вашингтона, имея в виду под союзниками вооруженные силы Филиппин.

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Напомним, США и их бывшую колонию Филиппины связывают непростые отношения. На территории страны находится американская военная база.

При этом президент страны Родриго Дутерте не раз высказывался в адрес Вашингтона в резкой форме. Впрочем, обескураживающая риторика Дутерте касается не только США.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 мая террористы группировки «Муатэ» (сторонники ИГ — организации, деятельность которой запрещена в РФ) захватили город Марави (Филиппины). Дутерте ввел в этом районе чрезвычайное положение, после чего правительственные войска взяли город в кольцо.

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