«Бойкотирование Индией торговли с Китаем поставит на колени ее саму»

Пекин, , 03:01 — REGNUM Призывы к бойкотированию китайских товаров начали нарастать в Индии в ответ на непрекращающийся конфликт вокруг инцидента на Сиккимском участке границы между странами, однако подобные меры, по заявлению самих же индийских СМИ, лишь только нанесут вред обеим странам, заявляет 7 августа газета «Жэньминь жибао».

Как утверждает издание, призыва к бойкотированию идут со стороны индийских правых, а также ряда организаций. При этом, индийских изданий, придерживающихся иной точки зрения, например, New Indian Express называют это «экономическим ультранационализмом»

Индийская ведущая бизнес-газета The Economic Times, в свою очередь утверждает, что подобные меры давления на Китай «ошибочны» и «навредят Индии, в виду ее зависимости от китайского импорта».

Согласно официальной статистики китайской таможни, экспорт товаров из Китая в Индию в общем составил $58,32 млрд в 2016 году, несколько увеличившись по отношению к 2015 году, в то время, как индийский экспорт в Китай упал на 12% до $11,76 млрд в 2016 году в сравнении с 2015 годом, что привело к индийскому торговому дефициту в $46,56 млрд, сообщает «Жэньминь жибао».

Китай является крупнейшим торговым партнером Индии, поскольку последняя испытывает растущий спрос на электронику, одежду и лекарства, ввозимые из Китая по конкурентным ценам.

«Даже если индийцы байкотируют все товары, импортируемые из Китая, это не нанесет вреда Китаю в достаточной мере, чтобы он встал перед Индией на колени. В краткосрочной перспективе, это больше навредит Индии, нежели Китаю», — приводит газета цитату из индийского Economic Times.

Как утверждает Китай, индийские войска нелегально перешли границу Китая на Сиккимском участке, закрепившись там. При этом, Китай утверждает, что по всем международным правовым нормам и соглашениям, заключенным ранее и признанным Индией, занятая ей территория принадлежит Китаю. В связи с этим, китайские высокопоставленные чиновники постоянно призывают Индию вернуть пограничников на исходные позиции. Одновременно с этим, в китайских СМИ звучат уже откровенные угрозы войной в адрес Индии.

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