Москва, , 02:33 — REGNUM Россия должна быть готова к тому, что Соединённые Штаты Америки будут продолжать санкционную войну. Такое заявление в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» сделал председатель комитета Госдумы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов.

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«Мы должны быть готовы, что США будут продолжать санкционную войну, — обозначил парламентарий. — Каков может быть наш ответ? Мы должны снижать нашу зависимость от американской экономики, от американского доллара, делаются шаги, чтобы ослабить зависимость от американских платёжных систем».

Комментируя заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что американская сторона к сентябрю готовит ответ на решение России о высылке дипломатов, Вячеслав Никонов отметил, что палитра санкций очень широка: это могут быть экономические, военные санкции или же какие-то дипломатические шаги.

Как сообщало ИА REGNUM, во время встречи госсекретаря США Рекса Тиллерсона и главы российского МИД Сергея Лаврова в Маниле было заявлено, что США ответят на решение России о высылке американских дипломатов к сентябрю.

Россия потребовала до 1 сентября 2017 сократить американскую дипмиссию с 1210 сотрудников до 455 сотрудников. Такое решение Москва приняла в ответ на ужесточение антироссийских санкций Вашингтона.