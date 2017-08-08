Назначены новые послы Поднебесной в восьми странах

Пекин, , 01:15 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин назначил после одобрения Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей новых послов в семь стран, сообщает 7 августа агентство «Синьхуа».

Как стало известно, Ван Вэньтянь сменил на посту посла в Лаосе Гуань Хуабина. Сунь Гунъи был назначен послом в Маврикий на замену Ли Ли, который, в свою очередь был назначен послом в Марокко на смену Сунь Шучжуну.

Кроме того, Чжан Имин стал новым послом в Намибии вместо Цю Сюэцзюня, а Линь Сунтянь — в ЮАР, сменив на посту Чэнь Юймина. И, наконец, Лян Юй был назначен послом в Боливию на смену У Юаньшаню, в то время как новым послов в Швеции стал Гуи Сунйоу вместо покинувшего должность Чэнь Юймина.

В прошлый раз руководители посольств Поднебесной менялись в июле 2017 года, в результате чего были назначены новые послы КНР в Гренаде, Сан-Томе и Принсипи, а также Дании.

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