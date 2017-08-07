Обама призвал кенийцев провести парламентские выбры достойно

Вашингтон, , 23:55 — REGNUM Бывший президент США Барак Обама призвал граждан Кении спокойно провести парламентские выборы в стране. Соответствующее заявление распространила сегодня, 7 августа, пресс-служба Обамы.

Напомним, отец 44-го президента США Барак Хусейн Обама-старший был родом из Кении. Обама-младший впервые посетил Кению в 1987 году. В этой стране до сих пор проживают его родственники.

В своём заявлении Обама призывает кенийцев и их политических лидеров отказаться от насилия и раздувания напряжённости. Он просит лидеров уважать волю народа, призвать силы безопасности действовать профессионально и нейтрально, а также работать совместно вне зависимости от результатов выборов.

«Я призываю всех кенийцев работать над тем, чтобы выборы были мирными, подтверждали уверенность в новой конституции и будущем вашей страны. Любые споры вокруг выборов должны разрешаться мирно», — сказано в заявлении Обамы.

Он также напомнил об «ужасном насилии» 2007 года, когда в ходе гражданских столкновений после выборов погибли более 1,1 тысячи человек. Обама считает, что Кения смогла восстановиться после тогдашнего кризиса.

Это заявление Обамы стало первым его публичным заявлением после ухода с поста президента США.