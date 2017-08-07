Более 1000 мигрантов направлены обратно в Ливию

Триполи, , 23:50 — REGNUM

В течение последних нескольких дней в Средиземном море береговая охрана Ливии вернула на ливийское побережье более 1 тыс. мигрантов, направлявшихся в ЕС на деревянных и резиновых лодках, 7 августа сообщает Deutsche Presse Agentur.

С 4 августа в Средиземном море были спасены 1 тыс. 124 человека, согласно данным Международной организации по миграции (МОМ).

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В понедельник, 7 августа, недалеко от побережья Триполи береговая охрана спасла 155 человек, включая 18 женщин и 10 детей.

Напомним, с начала 2017 года около 114 тыс. мигрантов высадились на юге ЕС, около 82% мигрантов оказались в Италии, согласно данным МОМ за июль текущего года. Почти все они направились в ЕС из Ливии.

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В прошлом месяце правительство Италии приняло решение начать военно-морскую миссию, направленную на обеспечение материально-технической поддержки береговой охраны Ливии.

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