«Сенат даст отпор законопроекту Трампа по иммиграции»

Вашингтон, , 21:58 — REGNUM Законопроект, получивший поддержку Белого дома и направленный на сокращение легальной иммиграции, не получит достаточной поддержки в Сенате, заявил сенатор США от штата Флорида Марко Рубио, 7 августа сообщает The Hill.

«Этот законопроект не пройдет. Я думаю, что Белый дом знает, что не получит 60 голосов в Сенате», — заявил Рубио.

«Законопроект предусматривает произвольное ограничение числа людей, которые могут получить грин-карту. Я думаю, что произвольное ограничение недопустимо, оно должно регулироваться спросом», — добавил сенатор.

Напомним, в состав Сената США входят 100 депутатов. Для того, чтобы законопроект был одобрен, его должны поддержать 60 сенаторов.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп, сенаторы Том Коттон и Дэвид Пердью представили законопроект, предусматривающий реформу иммиграционной системы США. Если законопроект будет одобрен, к 2027 году легальная миграция может сократиться вдвое.

Трамп объясняет необходимость реформирования иммиграционной системы США потребностью страны в высококвалифицированных кадрах. В настоящий момент примерно один из 15 мигрантов имеет профессиональную квалификацию высокого уровня.

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