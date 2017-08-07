Киев выразил протест Варшаве из-за нового дизайна польских паспортов

Киев, , 21:31 — REGNUM МИД Украины вручил ноту протеста послу Польши Яну Пекло в связи с намерениями польских властей разместить в паспортах нового образца изображение часовни-ротонды, расположенной во Львове. Об этом 7 августа сообщает пресс-служба украинского ведомства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Украина рассматривает такие намерения как недружественный шаг, который негативно влияет на развитие стратегического украинско-польского партнерства», — говорится в комментарии. В МИД Украины подчёркивают, что оценка исторических событий — дело историков. «Украина выступает против политизации отдельных исторических фактов, которые вредили бы развитию взаимовыгодного стратегического партнёрства между Украиной и Польшей», — отмечают в ведомстве.

Напомним, паспорта нового дизайна в Польше планируют выпустить в 2018 году — к празднованию столетия независимости. На страницах документа в числе других изображений будет Мемориал орлят на Лычаковском кладбище во Львове, посвящённый участникам боёв против войск Западно-украинской народной республики в 1918—1919 годах.

Также на одной из страниц нового польского паспорта может появится изображение достопримечательности Вильнюса — Святых ворот, известных также, как Ворота Зари (Остра Брама).

На минувшей неделе стало известно, что протест Варшаве в этой связи выразил МИД Литвы.