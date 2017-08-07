В Иране задержаны 27 экстремистов, имеющих отношение к ИГ*

Тегеран, , 20:54 — REGNUM Сотрудники силовых ведомств Ирана задержали 27 боевиков, относящихся к террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 7 августа Министерство информации и национальной безопасности Ирана.

По словам представителя министерства, информация о террористах была получена в ходе обмена данными со спецслужбами иностранных государств при подготовке к церемонии вступления в должность президента Ирана Хасана Роухани.

Уточняется, что десять террористов были схвачены на территории других государств и позднее доставлены в Иран. Остальные 17 боевиков были задержаны непосредственно на территории Ирана.

Напомним, Иран активно участвует в боевых действиях против формирований ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Сирии, поддерживая законное правительство Башара Асада.

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