9 лет войны в Южной Осетии Грузия отмечает заявлениями и акциями

Тбилиси, , 20:51 — REGNUM 9 лет войны в Южной Осетии представители правительства и оппозиции Грузии отмечают заявлениями о «российской оккупации», встречами с населением вдоль «оккупационной линии», выставками и акциями протеста.

«7 августа 2017 года исполнилось девять лет незаконной оккупации Абхазии и Цхинвальского региона в результате широкомасштабной военной интервенции России в Грузии», — так охарактеризовал это событие в специальном заявлении МИД Грузии.

По оценке министерства, все эти девять лет Россия не выполняет условия соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года и с полным пренебрежением фундаментальными принципами международного права продолжает политику «оккупации и фактической аннексии» Абхазии и Южной Осетии, которая выражается в незаконной интеграции этих «регионов Грузии» в военно-политическую и социально-экономическую системы России, милитаризации «оккупированных регионов» и укреплении линии «оккупации» колючими заграждениями и искусственными барьерами.

Незаконные, по заявлению министерства, действия России выражаются в регулярных похищениях и арестах мирных жителей приграничных территорий, ограничении их доступа к собственным приусадебным участкам и свободы передвижения через «административную линию», закрытии контрольно-пропускных пунктов в направлении Абхазии, продолжении этнической дискриминации и нарушении фундаментальных прав грузинского населения.

«Российский оккупационный режим обращается с оставшимся в Абхазии и Цхинвальском регионе коренным грузинским населением как с иностранцами», — констатирует МИД Грузии в том же тоне, в каком аналогичные заявления в течение предыдущих лет распространяло прежнее правительство Грузии.

Что касается действий нынешних властей Грузии, они, по характеристике внешнеполитического ведомства, по-прежнему направлены на мирное урегулирование конфликта путем мирной политики, дипломатии, переговоров и диалога.

«В отличие от России, Грузия добросовестно выполняет соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года и конструктивным участием стремится достичь ощутимых результатов на женевских переговорах», — подчеркивают в МИД Грузии.

Госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили вместе с министром регионального развития и инфраструктуры Зурабом Алавидзе в день официального начала августовской войны посетила села Горийского района Цителубани и Дици, находящиеся вдоль «разделительной линии» с Южной Осетией. Представители правительства осмотрели осуществляемые в этих селах инфраструктурные проекты, встретились с местным населением и ознакомились с его проблемами.

«Сегодня мы приехали в села, которые находятся очень близко от линии оккупации и баннеров. Эти преграды на протяжении многих лет создают населению очень тяжелые вызовы и проблемы. Раньше эти люди были оставлены без внимания. За последние четыре года мы в рамках деятельности временной правительственной комиссии по реагированию на нужды сел вдоль разделительной линии осуществили комплексную программу по улучшению условий жизни населения. Конечно, вызовы еще остаются, но мы намерены активно продолжать заботу о пострадавшем от конфликта населении, которое героически борется с очень тяжелыми проблемами и не поддаются на провокации», — заявила Цихелашвили в Цителубани.

Также серию акций и мероприятий в память о пятидневной войне устроили и запланировали представители прежнего правительства, которые 9 лет назад попытались воевать с Россией.

Лидеры «Единого национального движения», которые и по сей день сохранили верность учредителю и идейному вдохновителю партии Михаилу Саакашвили, поднялись на Мухатгвердское кладбище, в пределах которого устроено братское кладбище погибших в дни августовской войны и установлен мемориал, и возложили венок.

«Ровно девять лет назад, 7 августа, Российская Федерация начала уже открытую военную агрессию против Грузии, но серия провокаций, которая привела к этой агрессии, была начата еще 31 июля. То, что грузинский народ, наши Вооруженные силы остановили Россию, не дали осуществить тот план, который был задуман, еще раз доказывает, что для нас главная ценность — это независимость нашей Родины, суверенитет и территориальная целостность. Что касается России, она поставила себя в совершенно безвыходное положение, и мы оказались в безвыходном положении. Даже если в Кремле придет к власти новое демократическое правительство, пронизанное желанием урегулировать отношения с Грузией, сделать это ему не удастся исходя из последствий войны 2008 года», — заявил после церемонии возложения венка один из лидеров ЕНД Григол Вашадзе.

Отделившиеся от ЕНД члены «Европейской Грузии» запланировали и начали собственные акции. 7 августа в сквере имени погибших за единство Грузии героев в Глданском районе столицы прошла выставка, посвященная «российской оккупации и пропаганде». Аналогичная выставка намечена и должна состояться 8 августа у Ингурского моста, на границе с Абхазией.

Лидер «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе посетил 7 августа село Эргнети на границе с Южной Осетией и опротестовал «ползучую оккупацию» со стороны России. По его словам, этой акцией «Европейская Грузия» заявляет, что «никогда не смирится с той несправедливостью, которую навязала Грузии Россия».

«С этого места прямо виден Цхинвали. За 500 метров до Цхинвали здесь проходит линия оккупации, которая проходит не только по грузинской земле, но и по сердцу каждого патриота Грузии. Наша главная задача — объединение страны», — подчеркнул Давид Бакрадзе.