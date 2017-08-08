Зачем предвыборные штабы тому, кто не может избираться? Дела Навального

Москва, , 05:05 — REGNUM Деятельность Алексея Навального по сбору средств со своих сторонников, воззвание о чем опубликовано на его сайте, может стать интересным подспорьем для финального рывка этой яркой политической фигуры. Рывка куда? Ситуацию анализирует редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Проблема Навального и его «свидетелей» заключается в том, что по действующему законодательству РФ никакой речи ни о какой выборной активности, включая «штабы», нет и быть не может. Пусть даже дело «Кировлеса», приведшее к условному приговору, будет переиграно, все равно в течение 10 лет Навальному никакие законные средства не помогут избираться. Тем не менее шоу продолжается. И наиболее вероятная причина наблюдаемого нами явления — подготовка к выходу на пенсию.

Алексей Навальный не бедствует, увеличивая фактический капитал наряду с политическим. Но легализовать нажитое непосильным трудом на Западе его нынешние «работодатели» разрешат ему только в том случае, если его биография борца с тиранией будет ярка и несомненна. В переводе с англосаксонского на русский это означает, что крути — не крути, а садиться надо. В таком случае становится понятна подготовка к антизаконной деятельности, включая «предвыборные штабы». Сторонники Навального смогут отработать в качестве замечательного ракетоносителя, выводящего на орбиту новую звезду «антипутинского сопротивления».

Читайте подробности в статье: Для чего Навальный собирает деньги? Тур во Францию? Домик в Испании?

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