Жительница Финляндии получила письмо с секретными данными о визите Путина

Хельсинки, , 20:34 — REGNUM Полиция Финляндии по ошибке отправила гражданскому лицу данные о визите в страну президента России Владимира Путина, предназначавшиеся для внутреннего пользования, передаёт телекомпания Yle.

По информации СМИ, женщина получила на свою электронную почту письмо из переписки полиции, в котором указывалось время прибытия вертолёта российского лидера в аэропорт Савонлинна. Также в переписке шла речь о передвижениях президента Финляндии

Сообщается, что представитель пресс-службы полиции Восточной Финляндии Арто Тюнккюнен подтвердил данную информацию. При этом он уточнил, что сообщение поступило гражданскому лицу спустя девять часов после того, как вертолёт Владимира Путина прибыл в Финляндию, и на тот момент лидеры двух стран «уже смотрели оперу в Олавинлинна».

Таким образом, по словам представителя полиции, угрозы безопасности президента России в связи с инцидентом не возникло.

Как сообщается, начальник полиции Восточной Финляндии Тайсто Хуокко распорядился представить ему рапорт об инциденте.

Напомним, Владимир Путин посетил финский город Савонлинна 27 июля. Визит состоялся по приглашению Саули Ниинистё и был приурочен к празднованию 100-летия независимости Финляндии. Лидеры двух стран провели переговоры, а затем вместе посетили оперу «Иоланта» в постановке российского Большого театра.