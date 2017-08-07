Эрдоган: Германия поддерживает террористов

Анкара, , 20:11 — REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил руководство Германии в покровительстве террористам.

Такое заявление президент Турции сделал перед членами руководства турецкой провинции Ризе.

«Германия поддерживает только террористов. Я направил им 4,5 тыс. личных документов экстремистов, но никакого ответа до сих пор нет», — заявил Реджеп Эрдоган.

По словам турецкого президента, власти ФРГ отказываются выдавать Турции «предполагаемых экстремистов».

«Они (власти Германии) запрашивают экстрадицию террористов из Турции, но сами не намерены никого выдавать по нашему запросу», — сказал турецкий президент.

Как сообщало ИА REGNUM, германо-турецкие отношения резко обострились после задержания в Турции шестерых немецких правозащитников, обвиненных Анкарой в причастности к террористическим организациям.

По словам главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля, Германия готова пересмотреть отношения с Турцией, но до сих пор в риторике и в действиях Анкары не наблюдается никаких изменений.

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