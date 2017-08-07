Путин сменил постпреда РФ при АСЕАН

Москва, , 19:56 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил Александра Иванова новым постоянным представителем России при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Соответствующий указ главы государства опубликован сегодня, 7 августа, на официальном интернет портале правовой информации.

Согласно указу президента, Александр Иванов назначается новым постоянным представителем РФ при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Джакарте.

«Назначить Иванова Александра Анатольевича постоянным представителем РФ при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Джакарте, Республика Индонезия», — сказано в указе Путина.

Другим указом Путин освободил Михаила Галузина от обязанностей постпреда РФ при АСЕАН.