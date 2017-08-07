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Путин сменил постпреда РФ при АСЕАН

Политика

АСЕАН — политическая, экономическая и культурная региональная межправительственная организация 10 стран, расположенных в Юго-Восточной Азии

Москва, 7 августа 2017, 19:56 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил Александра Иванова новым постоянным представителем России при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Соответствующий указ главы государства опубликован сегодня, 7 августа, на официальном интернет портале правовой информации.

Согласно указу президента, Александр Иванов назначается новым постоянным представителем РФ при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Джакарте.

«Назначить Иванова Александра Анатольевича постоянным представителем РФ при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Джакарте, Республика Индонезия», — сказано в указе Путина.

Другим указом Путин освободил Михаила Галузина от обязанностей постпреда РФ при АСЕАН.

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