Счета экс-губернатора Челябинской области Юревича частично разблокировали

Челябинск, , 19:50 — REGNUM Челябинский областной суд частично удовлетворил ходатайство защиты бывшего главы Южного Урала Михаила Юревича. Уменьшена сумма остатка, при котором запрещены банковские операции, сообщает пресс-служба судебной инстанции.

Операции со счетами теперь ограничены суммой в 500 млн рублей, тогда как ранее ограничение подразумевалось при наличии остатка менее 3,9 млрд рублей, или эквивалента в долларах США. Решение первичной судебной инстанции в отношении недвижимости оставлено без изменений.

Челябинский областной суд рассмотрел апелляцию, поданную защитой Юревича, и изменил решение Центрального районного суда, принятое 6 июня по ходатайству следователя. Тогда, согласно решению районного суда, был наложен арест на восемь банковских счетов Юревича, четыре квартиры, гараж, машино-место и парковочное место.

Добавим, на прошедшей неделе шаг навстречу Юревичу сделал и Свердловский областной суд. Согласно решению суда, бывший глава Южного Урала сможет пользоваться деньгами на своих счетах, но с ограничениями.

Отметим, на экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича заведены уголовные дела в получении взяток в особо крупном размере и подстрекательстве в своё время первого вице-губернатора Олега Грачева к клевете на экс-председателя Челябинского областного суда Федора Вяткина. Бывшему чиновнику по одному уголовному делу о коррупции инкриминируют получение взяток от министра здравоохранения в 2012 году Виталия Тесленко на 26 млн рублей, по другому взяток в 3,4 млрд рублей от предпринимателей за период с 2011 по 2014 годы.

Напомним, 5 мая 2017 года Михаила Юревича объявили в международный розыск. 24 мая 2017 года Свердловский областной суд вынес решение о его заочном аресте. Тем временем Юревич с осени 2016 года, после неудачно для него сложившихся выборов в Госдуму VII созыва, находится за границей. Сначала представители Юревича сообщали о его пребывании на лечении в Израиле, затем в сообщениях стал фигурировать город Лондон, но мотив пребывания остался прежним — лечение. Весной 2017 года Следственный Комитет РФ по Свердловской области несколько раз вызывал экс-губернатора на допрос. Защита «бодро» отвечала, что Юревич готов приехать, и вот-вот приедет, однако разговоры о приезде так и остались просто заявлениями.

Читайте ранее в этом сюжете: Суд смягчил арест счетов Михаила Юревича