Молдавия при содействии «партнеров» перешла к открытой конфронтации с ПМР

Тирасполь, , 19:18 — REGNUM Переговоры Приднестровья с Молдавией стремительно деградируют, встречи по урегулированию конфликта срываются, а ранее достигнутые договоренности не исполняются Кишиневом. Об этом говорится в отчете МИД Приднестровья об итогах работы за первое полугодие 2017 года, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Взятая на вооружение молдавской стороной во второй половине 2016 года тактика саботирования ранее достигнутых договоренностей, сопровождаемая отказом от диалога с Приднестровьем и применением односторонних санкционных мер, в полной мере реализовывалась и в первом полугодии 2017 года», — отмечают в ведомстве.

Там подчеркнули, что некоторые участники переговорного процесса, включая Украину, ОБСЕ, ЕС и США, не только не предприняли мер по возвращению молдавской стороны к диалогу, но и саботировали принятые в 2012 году принципы и процедуры ведения переговоров. «При фактическом попустительстве, а в некотором случае и при прямом содействии международных участников Республика Молдова перешла к открытой конфронтации с Приднестровьем. ЕС и Украина оказали финансовое и организационное содействие молдавской стороне в реализации ряда новых ограничительных мер в отношении внешнеторговой деятельности экономических агентов и свободы передвижения населения Приднестровья», — подчеркивают в Министерстве иностранных дел ПМР.

Одним из самых негативных решений в Тирасполе называют действия по установлению совместного таможенно-пограничного контроля Молдавии и Украины по всему периметру приднестровско-украинской границы.

ИА REGNUM напоминает, что 17 июля молдавский премьер Павел Филип и украинский лидер Петр Порошенко открыли первый молдавско-украинский совместный КПП на приднестровско-украинской границе. Молдавия и Украина намерены до конца года ввести совместный контроль на всем протяжении приднестровско-украинской границы на территории Украины.

Создание совместных пограничных пунктов на приднестровско-украинской границе (на территории Украины) нарушает законодательство самой Украины, а также означает введение полной пограничной блокады Приднестровской Молдавской Республики и полного контроля над всеми потоками людей и товаров через ПМР со стороны Молдавии в нарушение ранее достигнутых договоренностей. По подсчетам приднестровских властей, это нанесет прямой ущерб экономике ПМР в размере около $40 млн, а также оставит без работы и средств к существованию около 10% населения республики.

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