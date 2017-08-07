Власти Испании оспорят в Конституционном суде закон о референдуме Каталонии

Мадрид, , 19:01 — REGNUM Правительство Испании намерено оспорить в Конституционном суде закон о референдуме в Каталонии в случае его принятия парламентом данного региона. Об этом заявил премьер-министр Испании Мариано Рахой, передаёт телеканал 24 Horas.

Как заявил Рахой в ходе пресс-конференции 7 августа, намерения властей Каталонии являются «абсолютно нелегитимными» и «противоречат духу Евросоюза, одними из основных принципов которого являются правовое государство и уважение к законодательству».

«Референдума 1 октября не состоится, поскольку Испания — демократическое государство. Закон должны выполняться всеми, и в первую очередь теми, кто находится при власти», — сказал испанский премьер.

Как передавало ИА REGNUM, ранее представленный в парламент Каталонии Закон о национальном референдуме позволяет объявить независимость испанского автономного сообщества в случае, если граждане большинством голосов поддержат данное решение на референдуме.

Согласно документу, объявление независимости может произойти в течение 48 часов после официально подведения итогов референдума. После этого должен быть запущен конституционный процесс, результатом которого должно стать принятие Конституции новой каталонской республики.

Референдум назначен региональными властями на 1 октябре 2017 года. Следует отметить, что он станет уже не первым голосованием по вопросу отделения Каталонии от Испании. В ноябре 2014 года был проведён неофициальный референдум о независимости, на котором свыше 80% высказалось за отделение.

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