США обустраивают военную базу в Молдавии. Додона не спрашивают

Кишинёв, , 18:49 — REGNUM Военно-морские силы США ищут подрядчиков для строительства военных объектов на территории тренировочной базы Национальной армии Молдавии в селе Бульбоака в нескольких километрах от молдавско-приднестровской границы. Как сообщил телеканал RT, проект модернизации базы предусматривает возведение восьми зданий, в том числе жилого здания, отеля, школы, сервисной станции и торгового центра.

Будущему подрядчику необходимо будет провести «проектирование и строительство объектов для отработки военных операций в условиях городской застройки на тренировочной базе Бульбоака». Сумма контракта варьируется от $100 тыс. до $250 тыс. С 2012 года военная база в Бульбоаке находится в процессе модернизации при финансовой поддержке США в размере $1,6 млн.

Президент Молдавии Игорь Додон завил RT, что выступает против данных проектов. «Даже если были какие-то планы до моего назначения, то я всё это буду блокировать. Мы должны придерживаться нашего нейтрального статуса», — сказал Додон.

В интервью РИА «Новости» президент Молдавии добавил, что с ним эти планы не были согласованы. Эти действия он назвал очередной провокацией со стороны правительства Молдавии и пообещал разобраться с этим. «Строительство военных объектов должно быть согласовано с президентом страны, который является и верховным главнокомандующим», — сказал Додон. На вопрос о том, будет ли он блокировать намерения США по строительству, Додон ответил: «Обязательно, сначала нужно разобраться, о чем идет речь».

Лидер молдавской оппозиционной Нашей партии Ренато Усатый заявил, что «ради сохранения американского покровительства, для удержания контроля над территорией, в которую превращена наша страна, молдавский режим готов на всё». «Планы строительства здесь американской армией восьми военных объектов не удивляют, но настораживают. Следующее проявление проамериканской лояльности может быть каким угодно, и это крайне опасно», — отметил политик.

Все здоровые силы общества, по его словам, должны противостоять действиям, нарушающим конституционный нейтралитет государства. «Именно нейтралитет является залогом мира на молдавской земле с тлеющим приднестровским конфликтом. Любые шаги кишиневских властей, нарушающие внеблоковый статус, отдаляют перспективу объединения страны, а Молдова без Приднестровья очень быстро утратит последние формальные атрибуты государственности. Печально, что всё это происходит при так называемом пророссийском президенте. Красноречивый пример того, к чему приводит заигрывание с бандитской властью», — подвел итог Усатый.

ИА REGNUM отмечает, что президент Молдавии Игорь Додон обладает декоративными полномочиями и фактически лишен рычагов влияния на внутреннюю и внешнюю политику страны. Вся полнота власти в стране сконцентрирована в руках лидера Демпартии Владимира Плахотнюка. В то же время Додон и его Партия социалистов по многим вопросам активно взаимодействуют с Плахотнюком, в частности поддержали переход к смешанной системе выборов, которая с большой вероятностью позволит Плахотнюку остаться у власти и после выборов 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: США намерены превратить "нейтральную" Молдавию в "поставщика глобальной безопасности"