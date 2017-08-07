Орловскую область проверит Генпрокуратура

Орел, , 18:48 — REGNUM Проверку проведет Генеральная прокуратура РФ в Орловской области. По сообщению издания «Орловские новости», уже 9 августа в регион прибудут сразу 30 сотрудников надзорного ведомства, руководить группой будет заместитель генпрокурора Андрей Кикоть.

По информации издания, проверка продлится до конца августа. Что касается оснований проверки, то здесь сообщения источников СМИ расходятся. По некоторым данным, проверка является плановой. Известно также, что проверка затронет деятельность областной прокуратуры за последние годы.

По данным ряда источников, проверка может быть связана с расходованием средств при подготовке к 450-летию Орла — еще в декабре в полиции сумму возможных хищений оценили в почти миллиард рублей.

Об этом подробнее: На «юбилейных» объектах Орла похищен миллиард рублей — УМВД

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Как напоминает ИА REGNUM, в конце 2016 года местные СМИ прочили отставку прокурору области Ивану Полуэктову: он был назначен на пост в 2011 году, еще при губернаторе Александре Козлове, а после прихода в регион Вадима Потомского оппозиционные СМИ обвиняли прокуратуру в симпатиях к действующей власти.

Впрочем, тогда ожидания не оправдались — срок полномочий Полуэктова на посту прокурора был продлен еще на пять лет.

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В то же время действия самой областной власти не раз оказывались в поле зрения прокуратуры.

Например, вопрос о тяжелой ситуации с обеспечением льготников лекарственными средствами поднимался в июне в ходе прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Потомский тогда оправдывался тем, что денег, выделяемых федеральным бюджетом, не хватает на дорогостоящие препараты.

Однако о нарушениях прав инвалидов прокуратура сообщала не раз и до прямой линии. Так, в марте 2017-го прокуроры установили, что около 100 жителей Орловской области, больных онкологией, не получали вовремя обезболивающие препараты. 31 человеку с таким диагнозом и вовсе медики отказали в назначении лекарств, снимающих боль. Тогда же прокуратура внесла представление зампредседателю правительства.