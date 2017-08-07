Наталия Николаева, , 19:14 — REGNUM

Юбилеи: кого поздравляют политики

На этой неделе в Чувашии отмечали два юбилея, которые приобрели политический характер. Один из них прошёл скромно, но при большом числе влиятельных гостей. Другой — пышно и роскошно, но с узким кругом празднующих.

4 августа прокуратура Чувашии, которая в этом году получила нового прокурора из Адыгеи Василия Пословского, принимала поздравления в связи с 95-летием. Мероприятие примечательно не только юбилейной датой. Впервые за долгое время оказались на одной публичной площадке бывший глава республики, ныне первый вице-спикер Совета Федерации юрист Николай Федоров и нынешний руководитель региона Михаил Игнатьев, в чьих неприязненных отношениях ранее пришлось разбираться федеральному центру. Наблюдатели отмечают, что политики обменялись протокольными приветствиями и парой фраз.

В релизах сообщается, что Федоров отметил «плодотворную совместную работу» Совета Федерации и прокуратуры по развитию российского законодательства. Игнатьев заявил о «конструктивном взаимодействии» и подарил новому прокурору традиционные от главы часы, объявил благодарность отдельным сотрудникам и вручил государственные награды. Прокурор Чувашии констатировал сохраняющийся уровень доверия населения к прокуратуре, отметив, что в I полугодии рассмотрено более 19 тыс. обращений, каждое шестое из них было удовлетворено с принятием мер прокурорского реагирования.

«Федоров любит такие встречи, быть в центре внимания. Тем более у него отпускной период, и он волен поступать так, как хочется. Юбилейная дата прокуратуры послужила таким поводом. Думаю, что новому прокурору было известно, что у действующего главы республики и бывшего главы республики не очень хорошие отношения. Но он, как порядочный прокурор, пригласил и первого вице-спикера Совета Федерации (а это большая фигура), и обязан был пригласить главу Чувашии. Дальше уже дело техники — как рассадить их. Федоров и Игнатьев сели рядом с прокурором, он их развёл. Новый прокурор своё дело сделал», — считает лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов, подчёркивая, что примирить Федорова и Игнатьева вряд ли удастся.

5 августа Михаил Игнатьев побывал на 25-летии строительной компании «Тус», которой руководит депутат Госсовета Чувашии Николай Угаслов. Юбилей прошёл с размахом, на самой большой площадке — в государственном театре оперы и балета. Дамы были одеты в вечерние и коктейльные наряды, мужчины — в деловые костюмы. Угаслов, который к тому же является президентом Чувашского национального конгресса, предпочёл строгий костюм без какой-то либо национальной сопричастности в элементах одежды — даже галстук был исключительно деловым. Круг приглашённых был узким, при этом настолько, что, по данным местных СМИ, бросалось в глаза отсутствие руководителей других крупных строительных компаний.

Игнатьев проверит Минстрой РФ

Чувашия засветилась в федеральной прессе в качестве «негативных примеров» на заседании Совета по развитию местного самоуправления, которое прошло под председательством президента РФ Владимира Путина. Глава Минстроя Михаил Мень в ходе обсуждения ход реализации федерального проекта по формированию комфортной городской среды констатировал, что «в отдельных случаях общественные обсуждения проводились поверхностно».

«Ещё хуже, если в ходе обсуждения дизайн-проекта жители просили что-то в нём исправить, но в итоговом проекте пожелания эти не были учтены. Это недопустимо, и мы постоянно обращаем на это внимание регионов. Но есть ещё время исправить эти ошибки, это нужно обязательно сделать. Недопустимо игнорировать мнения людей. Ну вот один из негативных примеров приведу. Это город Новочеркасск, Чувашия. Несмотря на просьбы жителей, решили делать набережную, а именно выложить гранитом. Собственно говоря, люди просили восстановить ту старую сцену, которая была на набережной, в виде ракушки, люди нашего поколения помнят такие ракушки. Было отказано людям и не сделано. Вместо этого была выложена гранитная набережная. Такие вещи, конечно, нельзя допускать», — сказал федеральный министр.

И поначалу даже было непонятно, имел в виду глава Минстроя ростовский Новочеркасск или чувашский Новочебоксарск, но отреагировали на критику чувашские власти, устроив разбор на планёрке. Было отмечено, что проект реконструкции есть, но открестились от всего остальное, заявив, что и аукцион не объявлен, и что «никакие работы не начаты», и что облицовка набережной гранитом в проекте не предполагалась. И вообще получалось, что виноват замминистра строительства РФ Андрей Чибис, во время визита которого на малую родину «действительно от жителей поступили предложения сделать на набережной горнолыжный спуск, а также реконструировать сцену».

Сообщается, что глава Чувашии Михаил Игнатьев «распорядился провести проверку представленных в докладе федерального министра сведений и в случае их недостоверности направить в адрес ведомства письмо с опровержением представленной информации».

Правда, так и осталось не понятным, что именно собирается опровергать Игнатьев. Что нет такого города в Чувашии или что нет «никакой» гранитной набережной.

Провал инвестпрограмм

Чувашия, которая стала второй в рейтинге состояния инвестиционного климата и долгое время щеголяла этим на правительственных мероприятиях, едва осваивает целевые бюджетные средства республиканской адресной инвестиционной программе (РАИП). В I полугодии освоено порядка 16% предусмотренных средств, в том числе федеральных — 26,5%.

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Всего на реализацию РАИП в 2017 году выделено 4649,5 млн рублей бюджетных инвестиций. По данным властей, в I полугодии фактическое финансирование выполненных работ на объектах РАИП составило 740,9 млн рублей (15,9% от годового лимита). В том числе, из предусмотренных 1666,4 млн рублей федеральных субсидий освоено 442 млн рублей (или 26,5%). Из республиканского бюджета предусмотрено на год 2841,9 млн рублей, из них в январе-июне освоено 9,7%. Средства местных бюджетов освоены на 15,8% (22,3 млн из 141,2 млн рублей годового лимита). Власти винят подрядчиков, ссылаются на плохую проектную документацию и жалобы в УФАС, а также плохие погодные условия.

Аукционные фальстарты

В Чебоксарах в очередной раз отложили старт рекультивации Пихтулинской свалки, которая была закрыта в прошлом году. С апреля муниципальные власти трижды объявляли конкурсные процедуры, но каждый раз они срывались после жалоб в антимонопольную службу. В столичной мэрии отмечают, что жалобы летят от организаций, которые даже не участвуют в конкурсе. В УФАС солидарны с том, что ряд жалоб несостоятелен, но требуют доработать описание закупки. Федеральные средства, выделенные на рекультивацию самой большой свалки в Чувашии, «зависли».

За счёт средств федерального бюджета на Пихтулинскую свалку на 2017 год выделено 122,5 млн рублей. Начальная цена контракта — 337 млн рублей.

Первая конкурсная процедура была объявлена в апреле, но сорвалась из-за жалоб в УФАС. Как и две последующие. В августе антимонопольщики в третий раз вернули документацию на доработку. В ведомстве считают, что заказчик установил «несоответствующие постановлению правительства РФ нестоимостные величины значимости для критериев оценки заявок», что «не позволяет объективно оценить заявки». При этом одна из жалоб была признана обоснованной, другую в УФАС отклонили.

Согласно данным Единой информационной системы в сфере закупок, на конкурс было подано пять заявок. На заказ претендовали казанское ООО «РусРемСтрой», саратовское ООО «Саргорстрой», новосибирское ООО «Дорстроймеханизация», чувашские ООО «Автодор» и ООО «СК «Старатель». Наибольшее число баллов набрал «Автодор», который, согласно данным ФНС, зарегистрирован в апреле 2017 года с уставным капиталом в 20 тыс. рублей, основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог. Директор — Сергей Кузнецов. Компания может быть аффлирована со строительной фирмой «Тус», которой руководит депутат Госсовета Николай Угаслов и которая участвовала в первом аукционе.

В мэрии Чебоксар отмечают, что жалобы строчат, в том числе, организации, которые даже не участвуют в конкурсе. Электронный аукцион был объявлен в апреле, в июле он был заменён на конкурс, чтобы ускорить процесс. Но число жалобщиков не снижается.

Согласно данным УФАС, жалобы подали компании «ВАЗ-Строй» (согласно данным ФНС, основной вид деятельности общества — столярные и плотничные работы) и «СтройКонсалтинг» (согласно данным ФНС, основной вид деятельности общества — оптовая торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно — техническим оборудованием).

Между тем, в местных СМИ прошла информация о том, что перед зданием УФАС прошёл часовой одиночный пикет: неизвестный парень, который стал героем государственных СМИ, требовал от антимонопольщиков прекратить «тормозить» рекультивацию свалки.

Аптечный скандал

В Чувашии в центре лекарственного скандала оказалась государственная аптечная сеть «Фармация». Власти считают, что в одной из аптек здесь бесконтрольно продавали рецептурный противоэпилептический препарат, поставки которого были в 20 раз выше, чем во все другие аптеки сети «Фармация» и который могли использовать как «фанфурики». Покупателями были в основном молодые люди. По данному факту Минздрав Чувашии заявил о начале служебной проверки. Примечательно, что ранее госпредприятие возглавлял Валерий Филимонов, который в прошлом году стал спикером Госсовета Чувашии.

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Новый уполномоченный

В Чувашии назначен уполномоченный по защите прав предпринимателей в республике. На должность, которая оставалась вакантной более пяти месяцев, назначен Александр Рыбаков, который возглавлял республиканский Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства. Напомним, с апреля остаётся свободным место уполномоченного по защите прав человека: Юрий Кручинин ушёл с должности досрочно и добровольно, опровергнув обвинения в коррупции.

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Бизнес или НКО?

Чувашия стала аутсайдером в Поволжье по итогам федерального конкурса среди некоммерческих организаций на получение президентских грантов. Из общей федеральной суммы в 2,25 млрд рублей Чувашия получила на четыре проекта около 4,8 млн рублей. Выяснилось, что более половины этой суммы забрала практически неизвестная широкой общественности экологическая организация «Зелёный город», вызвав пристальный интерес у чувашских общественников, которые «совершенно не помнят эту экологическую организацию». Среди учредителей — бывший руководитель «Молодой Гвардии» в Чувашии, бывшие чиновники, предприниматели и руководители организаций, которые в том числе занимаются утилизацией отходов. Ряд организаций находятся по тому же адресу, что и «Зеленый город».

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Отыграли назад

В Чувашии, которую в начале года «штормило» из-за резкого роста платы за общедомовые нужды, вздохнули с облегчением как жители, так и чиновники. В России вступают в силу очередные федеральные изменения по оплате коммунальных услуг в многоквартирных домах. В данном случае речь идёт об определении платы за общедомовые нужды (ОДН), которые с этого года стали жилищной услугой, а не коммунальной. Под предлогом перехода из одной строки платёжки в другую Минстрой РФ внезапно реформировал привычную систему оплаты, в январе закрепив в качестве приоритета расчёт по нормативу — в результате в регионах, где дома оборудованы счётчиками, начало расти социальное напряжение и протесты из-за резкого роста платежей за ОДН. Под давлением жителей и регионов федеральные чиновники вынуждены были отыграть назад, вернув приоритет показаниям счётчиков и сформулировав три варианта оплаты. Общественники считают, что в основе таких решений со стороны Минстроя РФ лежит попытка «дополнительного выкачивания денег» у населения, а один из идеологов таких реформ — «не на своём месте».

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Самолёт не долетел до Анталии

В чебоксарском аэропорту самолёт не довёз пассажиров до турецкого курорта. ЧП произошло 5 августа. По данным ЕДДС Чебоксар, в 14:10 вылетел борт авиакомпании Nordwind Airlines — аэробус А321−21, следовавший до Анталии.

«Спустя 10 минут по факту технической неисправности (не сработала герметизация кабины пилота) командир корабля принял решение посадить судно. С целью сжигания керосина, самолет некоторое время кружил над городом, благополучно приземлился в 15:50», — говорится в сообщении.

На борту машины находились 216 пассажиров и 9 членов экипажа. Отправка пассажиров по намеченному рейсу была организована резервным бортом 6 августа в 01:40. По данным Минтранса Чувашии, все они «благополучно долетели до места отдыха».

Напомним, ранее ЧП в аэропорту произошло 10 ноября 2016 года. Как сообщало ИА REGNUM, Boeing-737 рейса «Москва — Чебоксары» выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы из-за оледенения лётного поля. При этом 180 пассажирам пришлось два часа провести в салоне самолета из-за отсутствия техники для эвакуации. После происшествия были приобретены два снегоочистителя, заявлялось о закупке автомобиля для сопровождения воздушных судов и нового трапа. Тогда премьер-министр Иван Моторин дал поручение «разобрать работу коллектива аэропорта детально».

Отметим, в марте 2017 года в аэропорту разразился скандал после того, как спортсмен-инвалид из Сургута спустился по трапу на руках. В Минтрансе Чувашии заявили, что «спортсмен отказался от предложенных услуг по высадке публично», в Минспорте Чувашии принесли извинения. Сам спортсмен поясняет, что ему «была предложена не транспортировка, а услуги грузчиков».

Неурожай

В Чувашии из-за погодных условий начало уборки отложено на 15−20 дней, власти ввели режим чрезвычайной ситуации из-за дождей. Ориентировочные потери урожая зерновых и зернобобовых культур в республике могут составить 20−25 тыс. тонн, картофеля — 30−35 тыс. тонн. По предварительным расчетам, ущерб в пострадавших хозяйствах (при средних ценах в период уборки на зерно 9 тыс. рублей за 1 тонну, на картофель — 8 тыс. рублей за 1 тонну) может составить около 500 млн рублей. Отметим, объем государственной поддержки агропромышленного комплекса республики, предусмотренный на 2017 год, составляет в Чувашии 2,3 млрд рублей.

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