Максим Исаев, , 19:13 — REGNUM

Прежде чем занять пост государственного секретаря США Рекс Тиллерсон зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны на посту руководителя ExxonMobil — крупнейшей нефтяной компании в мире, однако в большой политике Тиллерсону так и не удалось проявить себя, пишет бывший ассистент министра обороны США Дерек Чоллет в статье для Foreign Policy.

Как и сам Тиллерсон, Чоллет был удивлен, когда президент США Дональд Трамп попросил его возглавить Государственный департамент. Тиллерсон не входил в республиканское учреждение национальной безопасности и не был крупным политическим деятелем, однако с точки зрения управленческого опыта он превосходил большинство своих предшественников во внешнеполитическом ведомстве США.

После шести месяцев работы на посту госсекретарь, карьера Тиллерсона оказалась под угрозой, появились слухи, что его неудачи приведут к отставке. Несколько месяцев назад казалось, что Тиллерсон уйдет в отставку в 2018 году, а его пост займет нынешний постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. Теперь появляется уверенность, что Тиллерсон может покинуть свой пост гораздо раньше. По этому поводу даже появилось новое слово — «Rexit», по аналогии с «Brexit» — выходом Великобритании из состава ЕС.

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Как мог человек с такой успешной карьерой в частном секторе потерпеть крах в большой политике? Рассмотрим возможные причины.

Во-первых, защитники Тиллерсона утверждают, что его неудачи — это кратковременное явление, которое скоро завершится. Госсекретарь тщательно изучает все проблемы, а когда он будет готов, ситуация быстро изменится.

С данной точкой зрения можно было согласиться в течение первых нескольких месяцев, однако срок уже истек. В последнее время мы все чаще слышим, как Тиллерсон сражается с Белым домом относительно численности персонала Государственного департамента, видим, что позиция Трампа относительно кризиса вокруг Катара и ядерной сделки с Ираном отличается от позиции госсекретаря. Президент США регулярно хвастается своими генералами, но никогда не говорит о своем Рексе, пишет Чоллет.

Чтобы эффективно выполнять возложенные на него обязанности, государственный секретарь должен иметь прочные отношения с президентом, разногласия только усугубляют ситуацию в Государственном департаменте. В Белом доме все чаще говорят о том, что Тиллерсон не справляется с обязанностями, у него также очень мало сторонников в Конгрессе.

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Во-вторых, госсекретарь искренне полагает, что его ведомство нуждается в более эффективном управлении и реформировании, чтобы соответствовать задачам XXI века. Предшественники Тиллерсона также были уверены, что Государственный департамент нуждается в реформах, однако они направляли усилия на укрепление позиций внешнеполитического ведомства США, а Тиллерсон вполне согласен с уменьшением роли Госдепартамента.

Под руководством Тиллерсона, по мнению автора статьи, Государственный департамент превращается в бюрократическую машину с большим количеством клерков и ограниченным числом настоящих политиков. Это приводит к тому, что реальная власть начинает переходить в руки Пентагона и разведывательных служб США.

Из второй причины вытекает третья. Государственный департамент отходит на второй план, поэтому, когда лидеры западных стран говорят о необходимости сохранения лидерства США и хотят получить доказательства приверженности США к своим обязательства в отношении западных союзников, они обращают свой взор к министру обороны, а не к американскому дипломату.

Четвертое объяснение неудач Тиллерсона является самым простым. Он никогда не хотел работать на посту госсекретаря, ему это не нравится. Ни один госсекретарь США не начинал исполнение своих обязанностей с таким же минимальным энтузиазмом. Тиллерсон признался, что работа госсекретаря сильно отличается от работы руководителя корпорации, похоже, что он чувствует себя не в своей тарелке, пишет Чоллет.

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Чиновники Госдепартамента жалуются, что Тиллерсон проводит все время за чтением документов в своем кабинете, к нему может попасть только ограниченный круг советников, а для остальных сотрудников Государственного департамента он остается практически недоступным.

Будущим государственным секретарям необходимо будет изучить опыт первых месяцев Тиллерсона в качестве примера того, чего делать не следует. Потребуется много времени и средств, чтобы исправить то, что было разрушено Тиллерсоном, подытоживает автор статьи.

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