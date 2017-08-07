«В независимой Каталонии не будет коррупции, безработицы и болезней»

Мадрид, , 18:16 — REGNUM «Любое событие, происходящее на территории Каталонии, годится для того, чтобы связать его с необходимостью отделения автономии от остальной Испании, — констатирует корреспондент испанского информационно-аналитического портала El Confidencial Палома Эстебан. — На этот раз подходящим объектом для сепаратистов стала забастовка наземных служб барселонского аэропорта Эль-Прат. Бойкие распространители буклетов, содержащих разъяснение причин забастовки, вручают каждому стоящему в нескончаемой очереди на регистрацию пассажиру красочную бумагу, на обратной стороне которой рассказывается уже не о тяжелом и малооплачиваемом труде обслуживающего персонала аэропорта, а о том, что «во всем виноват центр, не дающий возможности Каталонии развиваться независимо от него».

«Барселонский аэропорт создал толчею и сумятицу не потому, что его работники выступили против работодателей в борьбе за лучшие условия работы и более высокую зарплату, а потому что «испанское правительство не умеет управлять структурами на местах и не хочет доверить это право тем, кто способен решать проблемы», — в этом руководство Национальной Ассамблеи Каталонии (ANC) пытается убедить всех, проходящих через Эль-Прат, — сообщает журналистка. — Единственный путь решения всех вопросов, по мнению ANC — независимость региона, за которую надо пойти проголосовать 1 октября на референдуме».

В ситуации, когда потребитель крайне зол на очередь за потерянное им время, он обязательно будет иметь желание «припомнить этим испанцам» причиненный его нервным клеткам ущерб и, не исключено, что захочет отомстить 1 октября, отмечается в публикации.

«Конечно, если Каталония отделится, сразу все проблемы будут решены: люди перестанут болеть, им не надо будет лечиться, не будет ни очередей на операции, ни коррупции, ни нашествия туристов, ни безработицы. Наступит блаженное царство популизма», — иронически написал в своем твиттере Альберт Ривера, лидер партии Ciudadanos («Граждане»), четвертой по величине фракции испанского парламента.

Реакция Риверы представляется автору сообщения в El Confidencial очень важной, поскольку лидер «Граждан» — каталонец, партия, руководимая им, создавалась в 2006 году именно в Каталонии и главный офис политической организации находится в Барселоне.