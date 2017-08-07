Выборы губернатора Севастополя: КПРФ проигрывает суды к соперникам

Севастополь, , 18:12 — REGNUM Севастопольский городской суд 7 августа отклонил иск кандидата на выборах губернатора Севастополя Романа Кияшко (КПРФ) к избирательной комиссии о снятии Ивана Ермакова (партия «Патриоты России») с выборов в связи с допущенными нарушениями в ходе регистрации кандидатом в губернаторы. Еще один суд — против кандидата Николая Кряжева (КПСС), пройдет в среду, 9 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Суд постановил, что решение Севастопольской городской избирательной комиссии о регистрации кандидата Ермакова на выборах губернатора Севастополя законно и обоснованно.

В пятницу, 4 августа, Севастопольский городской суд рассмотрел исковые требования к двум из зарегистрированных кандидатов — Илье Журавлеву (ЛДПР) и Дмитрию Овсянникову («Единая Россия») и также отказал Кияшко в исковом заявлении в полном объёме.

В своём иске Кияшко указывал на нарушения, выразившимся в повторном использовании подписей муниципальных депутатов, предоставленных в горизбирком для регистрации кандидатами Ермаковым и Журавлевым.

По его мнению, подписи муниципалов были собраны врио губернатора Дмитрием Овсянниковым — свыше 5% предусмотренных законодательством. Доказательством этого, по мнению истца, являются избыточные расходы избирательного фонда кандидата на нотариальное заверение подписей — в размере 143,85 тысячи рублей.

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По мнению противников Кияшко, суд правомерно отказал кандидату в праве самостоятельно определять круг своих конкурентов.

«У меня возникает вопрос — кандидат от КПРФ должен остаться один? Без конкурентов? Или еще хуже — сорвать первые исторические выборы губернатора Севастополя, ведь если один кандидат, выборы признаются несостоявшимися?» — цитирует Илью Журавлева издание Федералпресс.

Как сообщил Кияшко, на среду, 9 августа, назначено еще одно заседание Городского суда — по его иску об отмене регистрации кандидата Николая Кряжева («Коммунистическая партия социальной справедливости»).

В свою очередь, один из политических юристов, сопровождающий работу штаба кандидата от КПРФ, участник проекта «Судебный индекс: политюристы» заявил о беспрецедентной круговой поруке в Севастополе.

«С таким махровым правовым произволом, который творит как избирательная комиссия, так и, соответственно, суд субъекта, мы не сталкивались ни в одном городе России», — охарактеризовал судебный процесс по иску против регистрации Овсянникова представитель истца в суде Александр Пастолакий.

Кияшко заявил, что обратится в квалификационную коллегию судей с жалобой на действия председательствующего судьи и с апелляционной жалобой в Верховный суд.

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