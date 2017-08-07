Григорий Михайлов, , 18:43 — REGNUM

Брал ли киргизский политик Омурбек Текебаев взятку на самом деле? Стоит ли допускать его к участию к выборам? За что посадили на длительные сроки других киргизских оппозиционеров. Эти вопросы волновали СМИ Киргизии на прошлой неделе.

Брал или не брал?

Одной из наиболее обсуждаемых тем стало судебное разбирательство по делу лидера парламентской фракции «Ата Мекен» Омурбека Текебаева, обвиненного в коррупции и мошенничестве.

По версии следствия известный киргизстанский оппозиционер получил от российского бизнесмена Леонида Маевского взятку в размере $1 млн. Взамен он должен был предоставить контрольный пакет акций мобильного оператора «Мегаком» бывшим чиновникам из окружения экс-президента Бакиева, свергнутого и бежавшего из страны в 2010 году.

Сам Текебаев категорически отрицает свою вину, заявляя о том, что на встрече с Маевским денег не получал никаких денег, а только лишь «пил с ним чай», сообщило ИА «Knews».

"Маевский говорит, что двумя траншами он передал мне $1 млн. Кроме его слов, что он дал деньги, ничего нет, ни показаний свидетелей, ни вещественных доказательств. Мы не брали деньги у Маевского и по телефону об этом не говорили. Это подтвердилось на следствии. Он аферист и стервятник», — цитирует издание выступление Омурбека Текебаева на судебном заседании.

За оппозиционера заступились экс-президент переходного периода Роза Отунбаева и другие члены бывшего Временного правительства Киргизии. По их мнению, возбужденное против лидера «Ата Мекена» уголовное дело является сугубо политически мотивированным.

«Согласно показаниям Отунбаевой, Текебаев не мог встречаться с Маевским 13 мая 2010 года, потому что в то время «ухудшилась ситуация l на юге Киргизии», и члены Временного правительства работали над ее урегулированием. Отунбаева сказала, что Текебаев в то время отвечал за переговоры с властями юга страны, и «никто никуда не выходил», — отмечает «Kloop».

Популярная киргизскоязычная газета «De-факто» пишет, что доводы Текебаева в свою защиту основываются на «ложной информации относительно пересечения Леонидом Маевским границы Киргизии».

В качестве аргумента в пользу этой версии приводятся представленные на суде пассажирские манифесты авиакомпании «Аэрофлот» и документы из отелей «Хаятт» и «Золотой Дракон», свидетельствующие о том, что Маевский в Киргизию прилетал именно в те периоды, когда вел переговоры с Омурбеком Текебаевым

«Тем не менее, Текебаев и его команда через ангажированные СМИ усердно продолжают распространять предвзятую информацию. Так, адвокаты лидера партии «Ата Мекен» хотят сыграть на том, что не имеется прямых доказательств телефонных разговоров между их клиентом и Маевским. При этом не хотят признать наличия других достаточных доказательств», — подчеркивает издание.

«Egemen.kg» также обвинил защитников подсудимого оппозиционера в дезинформировании СМИ и общественности, а также в «затягивании судебного процесса»:

«Когда рассмотрение уголовного дела близилось к завершению, «оптом» заболели адвокаты главного ата-мекеновца. Вслед за ними почувствовал недомогание и сам Текебаев. Потом его адвокаты и сторонники поняли, что все их уловки безуспешны и начали продвигать «новость» о том, что в мае 2010 года Маевский не прилетал в Киргизию». Повторяли это многократно, публиковали в соцсетях, на протяжении пяти дней гудели, как мужчины, чьи жены родили близнецов. Но, как говорится, казан лжеца не кипит, и в этот раз запущенная ими утка быстро пала на землю».

«Держать и не пущать»!

Судебный процесс по делу лидера оппозиционной партии «Ата Мекен» становится все интереснее поскольку проходит в преддверии президентских выборов.

5 succo Суд

Желание участвовать в предвыборной гонке изъявили 59 претендентов, среди которых оказался, в том числе и Омурбек Текебаев, чья кандидатура была выдвинута уже после его ареста. Благо, что киргизстанское законодательство позволяет это сделать.

Для Текебаева участие в выборах играет значительную роль. Во-первых, позволяет привлекать к себе дополнительное внимание, во-вторых, если он будет допущен к выборам, власти будут обязаны разрешить ему агитацию в свою пользу. Лично. На свободе.

Сделать этого Белый Дом не хочет. Поэтому уже на начальной стадии Текебаев столкнулся с рядом проблем. Одной из них стал тест на знание киргизского языка, который каждый претендент на пост главы государства обязан сдавать в Центризбиркоме.

Следствие отпускать подсудимого оппозиционера на экзамен отказалось. Одновременно с этим представители Центризбиркома сослались на отсутствие правовых механизмов, которые позволяют решить вопрос с доставкой подсудимых для сдачи теста, и предложили сторонникам лидера «Ата Мекена» обратиться в суд, пишет «Sputnik. Кыргызстан».

«3 августа в Межрайонном суде Бишкека состоялось заседание, на котором было вынесено решение об отказе в удовлетворении иска. При этом суд лишь признал бездействие ЦИК, выраженное в непринятии решения (положительного или отрицательного) по обеспечению Текебаеву возможности присутствовать на тестировании», — уточнило издание.

Омурбека Текебаева судебный вердикт не удовлетворил, и он обратился к премьер-министру Сооронбаю Жээнбекову, спикеру Чыныбаю Турсунбекову и лидерам парламентских фракций с просьбой созвать посвященное этой проблеме внеочередное депутатское заседание, отмечает ИА «24.kg».

"Я, выдвигаясь кандидатом на должность президента, представил через моего представителя все необходимые документы Центризбиркому в установленном порядке и сроки. Центризбирком не обеспечил мне возможность пройти тестирование. ЦИК, уклоняясь от своих обязанностей, отправлял моих представителей в суд, а суд отсылал в ЦИК.

В итоге этой политической бюрократии я не буду допущен к выборам, в чем я усматриваю политическую заинтересованность Центризбиркома в намеренном исключении меня из предвыборной борьбы», — жалуется политик.

Большие посадки

Пока внимание общественности было приковано к делу Текебаева, в столице Киргизии состоялись еще два судебных заседания, на которых четверо других оппозиционных политиков были приговорены к длительным тюремным срокам.

Первомайский районный суд Бишкека признал бывшего депутата республиканского парламента Садыра Жапарова виновным в захвате в заложники губернатора Иссык-Кульской области Эмилбека Каптагаева и приговорил Жапарова к 11, 5 годам лишения свободы, пишет «Kaktus».

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В тот же день Первомайский суд рассмотрел дело лидеров «Народного парламента», обвинявшихся в организации попытки государственного переворота.

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Суд приговорил экс-министра финансов Марата Султанова к 10 годам тюрьмы, экс-губернатора Джалал-Абадской области Бекболота Талгарбекова и политического деятеля Торобая Колубаева — к 14 годам лишения свободы, а бывшего депутата Тойгонбека Калматова и активиста Александра Гусева — к 6 и к 5 годам лишения свободы условно.

«Суд пришел к выводу, что Калматов, Гусев и Султанов не принимали участия непосредственно в подготовке к захвату власти, и оправдал их по данному эпизоду. Однако они знали о готовящихся незаконных действиях Талгарбекова и Колубаева. Ими не были приняты меры по предотвращению данных деяний. В связи с чем им переквалифицировали статью «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти» на статью «Укрывательство преступления», — уточнило ИА «Knews».