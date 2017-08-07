Петербургского депутата освободили из спецприемника

Санкт-Петербург, , 18:04 — REGNUM Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник, арестованный на 10 суток за участие в антикоррупционном митинге, сегодня, 7 августа, вышел на свободу, передает корреспондент ИА REGNUM. Его встретили гражданские активисты и родные с букетами цветов, а также журналисты.

Ранее его соратники требовали парламентского расследования действий силовиков 12 июня, когда на митинге на Марсовом поле были задержаны более 500 человек. В их числе оказался и Резник, которого позднее осудили за сопротивление полиции. Сам депутат утверждает, что на акцию пришел, чтобы проконтролировать соблюдение закона, а не участвовать в ней.

«Это первый административный арест за всю карьеру всех депутатов. Никто из парламентариев, насколько мне изввестно, не подвергался административному аресту, еще и за исполнение депутатских обязанностей. Поэтому это не личный вопрос. Это вопрос, кто допустил подобное дело — тут нетрудно догадаться, круг подозреваемых достаточно узок. С этим, конечно, надо будет бороться, это нельзя так оставлять, это вещь принципиальная. Речь идет об унижении Петербурга, унижении петербуржцев. Никому не позволено мешать — тем более в такой грубой и циничной форме — депутатам исполнять их обязанности. Они представители народа», — сказал Резник.

Он заявил, что будет делать все, чтобы случившееся «не стало системной практикой», но в будущем от походов на массовые акции протеста отказываться не собирается.

«Если бы эта акция состоялась бы завтра, я бы точно так же на нее пошел и делал бы все то же самое. Точно так же бы не хватал за шею полковника Голубева, хотя, может быть, убегал бы от него, сторонился как-то», — заметил парламентарий.

Он сообщил, что ощущал «лучи поддержки» от коллег по Заксобранию, причем из всех фракций, включая «Единую Россию», а также и от председателя, главного петербургского единоросса Вячеслава Макарова.

С завтрашнего дня Резник планирует приступить к работе, в частности, уделить особое внимание подготовке депутатских слушаний по концепции развития Российской национальной библиотеки в преддверии коллегии министерства культуры, запланированной на градущий Международный культурный форум.

Напомним, власти Петербурга отказались согласовать массовую акцию под лозунгами против коррупции на Марсовом поле, которую организовали 12 июня сторонники Алексея Навального. В итоге, на многотысячном митинге полиция задержала более 500 человек, которых привлекли к административной ответственности в виде штрафов и арестов на несколько суток. 28 июля Дзержинский районный суд впервые в истории приговорил депутата петербургского парламента к штрафу и аресту по административной статье. 1 августа Городской суд оставил в силе этот приговор

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