Лукашенко сменил постпреда Белоруссии при ООН

Минск, , 17:56 — REGNUM Александр Лукашенко подписал указ о назначении замминистра иностранных дел Белоруссии Валентина Рыбакова на должность постоянного представителя страны при ООН, сообщает 7 августа пресс-служба главы республики.

«Глава государства назначил Рыбакова Валентина Борисовича постоянным представителем Республики Беларусь при Организации Объединённых Наций», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее занимавший должность постпреда Белоруссии Андрей Дапкюнас, в свою очередь, назначен на пост замминистра иностранных дел. Причины такой кадровой перестановки не называются.

Кроме этого, Лукашенко своим указом назначил новых заместителей министра природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также министра спорта и туризма, утвердил новых директоров ряда крупных предприятий и новых глав райисполкомов.

Справка ИА REGNUM :

59-летний Валентин Рыбаков окончил переводческий факультет Минского государственного педагогического института иностранных языков по специальности «английский и французский языки». Проходил стажировку в Институте внешнеполитической службы Госдепартамента США.

В 1994-1999 годах работал первым секретарём посольства Белоруссии в США, затем был советником-посланником посольства. В 2005 году возглавил управление Америки МИД Белоруссии. В 2006-2013 годах — помощник президента Белоруссии. С января 2013 года — замминистра иностранных дел Белоруссии.