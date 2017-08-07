Espresso: «Италия должна рассчитывать только на себя, США не помогут»

Рим, , 17:39 — REGNUM В статье «Италия одна и без Европы» журнал Espresso пишет, что «хозяина США у Италии больше нет». Таким образом, в отсутствии защитника на долгий период, Италия должна найти новые стратегии для управления кризисом: от высадок мигрантов до отношений с Ливией. У республики больше нет иностранной Deus Ex Machina, которая бы вытаскивала из трудных ситуаций, когда это было необходимо. Теперь, когда страна находится в фазе преобладания национальных интересов, наконец, все увидели, какие они — национальные интересы, но у правительства нет ни силы, ни рецептов для их достижения.

«Мы, конечно, можем всю вину возложить на Францию, но так мы лишь попытаемся скрыть структурную слабость, необходимо научиться давать правильные названия происходящему», — пишет журналист Джиджи Рива и называет катастрофу итальянской политики в Средиземноморье своего рода лакмусовой бумажкой «итальянских стадных отношений».

Со ссылкой на некого дипломата в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке автор статьи рассказывает, какой роковая ошибкой стал пакт с американцами во время президентства Барака Обамы: «Италия принимала обязательство расширить свое военное присутствие в Афганистане, в ответе Вашингтон отдал бы ей «каштаны из огня»: неуправляемую Ливию после Каддафи. Это было отражение времени, когда «мы были послушными вассалами в обмен на защиту». Но Обама был вынужден замарать руки в африканской безрассудной кампании с англо-французской подачи (бомбардировки 2011 года, которые дали старт хаосу в стране). И после этого Обама передал эстафету тому, кто вообще не заботится о Киренаики или Триполи, тем более, думает о мигрантаах, которые наводнили южные европейские берега».Espresso с горечью сообщает, что Италия всерьез поверила, что сможет возглавить миссию «под эгидой Организации Объединенных Наций», в надежде, что синий шлем международных сил может побороть все трудности. Но когда она обернулась — за ней никого не было.

Итальянский МИД на данный момент возглавляет бездейственный министр Анджелино Алфано, который, по мнению автора статьи, занят лишь тем, как выстроить отношения с правоцентристами перед выборами, чтобы решить старые проблемы страны.

Поэтому становится понятно, как итальянский МИД «проспал» саммите в Париже (имеется в виду встреча между Хафтаром и Сараджем при поддержке президента Франции Макрона — прим. ИА REGNUM ). Проблемы в передаче информации? Игра сторон? Дело в том, что Эммануэль Макрон, если не решил войну в Ливии, потому что за рукопожатием между противоборствующими сторонами на данный момент нет ничего, то собрал грандиозные отклики, и все это за счет Италии. Макрон продолжил путь, установленный Николя Саркози, когда французские самолеты бомбили Каддафи, с тайными целями достичь соглашений с будущими правителями и поддержать французский Total в его извечных спорах с итальянской Eni.

«Результатом такой мировой политики, как пишет издание, являются беженцы, которые вторгаются в Италию, в то время как другие, высмеивая европейскую солидарность, запечатывают границы. Кто (Восточная Европа) с предлогом о национальной идентичности. Кто, как Франция, просит провести более точные различия между просителями убежища и экономическими мигрантами».

В конце статьи журналист приходит к выводу о том, что Италии не следует ожидать большой поддержки со стороны Европы, где «даже самые просвещенные страны не могут позволить себе открытие границ в плане перераспределения потока мигрантов».

В ближайшем будущем следует рассчитывать только на себя, других вариантов нет. В среднесрочной перспективе Италия просто должна попытаться разделить европейскую инициативу, вовлекая других партнеров. Итальянские действия в одиночку не имеют никакого смысла. Все это было бы справедливо, если бы существовала сама Европа.