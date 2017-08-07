Румыния: Рогозина лишили молдавской «трибуны»

Бухарест, , 17:38 — REGNUM Решение властей Молдавии объявить вице-премьера России Дмитрия Рогозина персоной нон грата в республике продиктовано желанием лишить Рогозина «трибуны» для заявлений, которые не нравятся Кишиневу и Бухаресту. Об этом заявил в эфире румынского телеканала Digi 24 глава МИД Румынии Теодор Мелешкану. «У него больше не будет трибуны и возможности говорить эти вещи на территории Молдавии, что придает его словам больший вес и значение», — сказал министр.

Стратегия Румынии в отношении России, по его словам, можно охарактеризовать как «сдерживание и диалог». Сдерживание, пояснил министр, означает усиление присутствия НАТО на восточном фланге, где «идет очень серьезное наращивание военных сил со стороны России». При этом Мелешкану считает, что усиление НАТО на этом участке должно быть таким, чтобы не создавать впечатления опасности, но при этом обеспечить безопасность восточного фланга. Что касается диалога, то он, по словам Мелешкану, может касаться тех вопросов, которые не являются предметом санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля власти Румынии не пропустили самолет, на борту которого находился вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, через территорию страны. Политик РФ планировал посетить Молдавию и ПМР по приглашению главы Молдавии Игоря Додона для участия в мероприятиях, посвященных 25-летию миротворческой операции в Приднестровье.

Рогозин обвинил в инциденте власти Румынии и лидера правящей Демпартии Молдавии, фактического руководителя страны Владимира Плахотнюка, которое назвал руководителем «мафиозной группы», которая правит Молдавией. На следующий день после этих заявлений, 2 августа власти Молдавии объявили Рогозина персоной нон грата в республике.

Дмитрий Рогозин, отметим, является спецпредставителем президента России по Приднестровью и сопредседателем молдавско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Объявление его персоной нон грата означает фактическую заморозку молдавско-российских отношений по всем ключевым направлениям и кризис в молдавско-приднестровском урегулировании. Это решение также может обострить ситуацию в самой Молдавии. Власти Гагаузской автономии уже выразили свое несогласие с курсом Кишинева на сворачивание отношений с Россией.

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