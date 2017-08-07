В отдалённом новгородском районе не смогли выбрать главу с первой попытки

Поддорье, Новгородская область, , 17:37 — REGNUM В Поддорском районе Новгородской сегодня, 7 августа, признан несостоявшимся конкурс по отбору кандидатур на должность главы местной администрации. Комиссия выбирала из двух претендентов, но одобрение получила только одна кандидатура — пенсионера, сотрудника местного пожарного отряда Сергея Васильева. Инструктор по физкультуре детского сада Наталья Сигова не получила голосов в свою поддержку.

В связи с тем, что на рассмотрение депутатов районной думы по итогам конкурсного отбора необходимо представить как минимум двух кандидатов, конкурс рекомендовано провести заново. Ожидается, что районная дума назначит новый конкурсный отбор на 6 сентября 2017 года.

Отметим, что первоначально на пост главы Поддорского района было пять претендентов, но трое из них сняли свои кандидатуры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прежний глава района Александр Буленков, руководивший районом с 2009 году и переизбранный на прямых выборах в 2014 году, оставил свой пост досрочно. Его отставке предшествовал конфликт с уроженцем района, руководителем группы компаний Zenden Андреем Павловым и протесты местных жителей.

Поддорский район — самый малочисленный в Новгородской области, в нём проживает чуть больше 4 тыс. человек.

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