В Латвию впервые прибыли китайские военные корабли

Рига, , 17:26 — REGNUM Сегодня, 7 августа, вице-мэр Риги Андрис Америкс встретился с заместителем командующего Флотом Южного моря Китайской Народной республики адмиралом Ю Манджиянгом. Как заявили в столичной мэрии, это первый случай после восстановления независимости Латвии, когда в Ригу по приглашению министра обороны Латвии прибыли военные кораблик флота КНР, сообщает портал Rus.delfi.lv.

«У меня было много встреч с делегациями политиков и бизнесменов из Китая, но военные в Рижскую думу прибыли впервые. Это лишь подтверждает крепкие связи между Латвией и Китаем и высокий уровень доверия между сторонами»

, — сказал Америкс.

Военные корабли флота КНР будут находиться в Риге до 8 августа.