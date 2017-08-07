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В Латвию впервые прибыли китайские военные корабли

Политика

Корабли будут находиться в Риге до 8 августа

Рига, 7 августа 2017, 17:26 — REGNUM  Сегодня, 7 августа, вице-мэр Риги Андрис Америкс встретился с заместителем командующего Флотом Южного моря Китайской Народной республики адмиралом Ю Манджиянгом. Как заявили в столичной мэрии, это первый случай после восстановления независимости Латвии, когда в Ригу по приглашению министра обороны Латвии прибыли военные кораблик флота КНР, сообщает портал Rus.delfi.lv.

«У меня было много встреч с делегациями политиков и бизнесменов из Китая, но военные в Рижскую думу прибыли впервые. Это лишь подтверждает крепкие связи между Латвией и Китаем и высокий уровень доверия между сторонами», — сказал Америкс.

Военные корабли флота КНР будут находиться в Риге до 8 августа.

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