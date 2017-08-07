Латвия изменит процедуру оформления виз российским туристам

Рига, , 17:24 — REGNUM Посольство Латвии в Москве изменит процедуру оформления виз гражданам России. С 1 сентября 2017 года посольство прекращает аккредитацию российских туроператоров, сотрудники которых в настоящее время могут подавать документы на визы вместо самих путешественников, сообщает портал Rus.delfi.lv.

Отныне планирующим посетить Латвию россиянам придется самостоятельно обращаться в консульский отдел посольства в Москве. Помимо этого, они могут подать документы в визовые центры компании Pony Express.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по информации латвийского Центрального статистического управления, Россия стала лидером по числу туристов, посетивших страну в первом квартале 2017 года.

Так, в 2016 году в латвийских гостиницах останавливались 2,304 млн туристов, что на 7,7% больше, чем в 2015 году, в том число иностранных гостей выросло на 6,7% — до 1,574 млн человек. Больше всего туристов в 2016 году было из России — 208 800 человек или 13,3% от общего числа гостей, Германии — 187 800, Литвы — 158 800 и Эстонии — 145 300. Таким образом, количество гостей из России выросло на 2,5%.

Читайте ранее в этом сюжете: В Латвии надеются на приток туристов из России