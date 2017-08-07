МИД РФ: Диалог со спецпредставителем США по Украине до сих пор не налажен

Москва, , 16:49 — REGNUM Диалога между Москвой и спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером, который был назначен ещё месяц назад, не налажено до сих пор. Об этом заявил 7 августа замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Мы не имеем диалога в том числе по такой теме, которая, казалось бы, для американцев суперважна, о чём они заявляют, — тема урегулирования на Украине, — сказал Рябков в интервью агентству Sputnik. — Они назначили своего спецпредставителя, но диалога с ним по-прежнему нет».

Днём ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что контакт Курта Волкера с помощником президента России Владиславом Сурковым «запланирован и состоится в ближайшее время», когда спецпредставитель США посетит Россию. По словам Лаврова, речь об этом шла на его встрече с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном на полях форума АСЕАН. Между тем конкретные сроки визита Волкера в Москву не называются.

Как сообщало ИА REGNUM, российская сторона ещё в мае заявляла о готовности начать предметные двусторонние переговоры с Вашингтоном по урегулированию украинского кризиса, как только в США назначат куратора этого направления — при администрации Барака Обамы им занималась заместитель госсекретаря Виктория Нуланд.

7 июля стало известно, что Рекс Тиллерсон назначил своим спецпредставителем по Украине бывшего посла США при НАТО Курта Волкера.

В тот же день было объявлено, что Москва и Вашингтон условились создать дипломатический канал для продвижения урегулирования кризиса на Украине на основе Минских соглашений и с опорой на потенциал трёхстронней контактной группы и «нормандского» формата.